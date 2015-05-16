RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Проп-офис и трейд-рум
в Киеве (NYSE, NASDAQ)

Проп-офис и трейд-рум в Киеве (NYSE, NASDAQ)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2012 09:53

  Vladimir_K написав::?: А что вы торгуете ? Премаркет, интрадей, клоуз ? и где находитесь ?


Торгуем в основном интрадей, инплейные бумаги. Пара трейдеров торгует пеннистоки - но тоже главным образом внутри дня. Находимся в Киеве, на Позняках.
ksginvest
 
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2017 21:25

  ksginvest написав:
  Vladimir_K написав::?: А что вы торгуете ? Премаркет, интрадей, клоуз ? и где находитесь ?


Торгуем в основном интрадей, инплейные бумаги. Пара трейдеров торгует пеннистоки - но тоже главным образом внутри дня. Находимся в Киеве, на Позняках.


Интересно! Напишите мне в личку, по возможности.
alango
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2017 08:56

Под веткой реклама: "Как 95% брокеров разводят клиентов".
Интересное совпадение?))
alex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 16.02.07
Подякував: 32 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 13:21

Re: Проп-офис и трейд-рум в Киеве (NYSE, NASDAQ)

я торгую исключительно фьюч на золото ...у вас фьючем на золото торговать можно ?
royaltrade7777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:16

Тема ещё жива?
alexandermotuzov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:24

  alexandermotuzov написав:Тема ещё жива?

Полагаю,что нет.Профиль автора удален.
vader
 
Повідомлень: 10
З нами з: 26.01.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:31

Вы модель бизнеса проб кантор понимаете? Или на пальцах объяснить))
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10475
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Конкурсный отбор трейдеров в проп-компанию 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Нед 25 бер, 2012 13:24
57 23524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2015 23:11
agrushev
Инвестирование в акции быстрорастущих компаний (NYSE, NASDAQ 1, 2, 3
ivankoss » Сер 17 гру, 2014 15:25
22 13032
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2015 13:20
ivankos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11737)
09.01.2019 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.