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Проп-офис и трейд-рум в Киеве (NYSE, NASDAQ)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 жов, 2012 09:53
Vladimir_K написав:
:?: А что вы торгуете ? Премаркет, интрадей, клоуз ? и где находитесь ?
Торгуем в основном интрадей, инплейные бумаги. Пара трейдеров торгует пеннистоки - но тоже главным образом внутри дня. Находимся в Киеве, на Позняках.
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ksginvest
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Додано: Вів 04 лип, 2017 21:25
ksginvest написав: Vladimir_K написав:
:?: А что вы торгуете ? Премаркет, интрадей, клоуз ? и где находитесь ?
Торгуем в основном интрадей, инплейные бумаги. Пара трейдеров торгует пеннистоки - но тоже главным образом внутри дня. Находимся в Киеве, на Позняках.
Интересно! Напишите мне в личку, по возможности.
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alango
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Додано: Нед 09 лип, 2017 08:56
Под веткой реклама: "Как 95% брокеров разводят клиентов".
Интересное совпадение?))
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alex
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Додано: Пон 11 гру, 2017 13:21
я торгую исключительно фьюч на золото ...у вас фьючем на золото торговать можно ?
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royaltrade7777
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Додано: Сер 02 січ, 2019 21:16
Тема ещё жива?
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alexandermotuzov
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:24
alexandermotuzov написав:
Тема ещё жива?
Полагаю,что нет.Профиль автора удален.
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vader
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:31
Вы модель бизнеса проб кантор понимаете? Или на пальцах объяснить))
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St/2
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