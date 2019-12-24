RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1594159515961597

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 18:15

  Rack написав:Sense Bank Добре, завтра спробуємо зв'язатися по відеозвязку, подивимося що з цього вийде...Але дивно, ви кажете що рахунок не заблоковано, але в додаток вхід не доступний.Як зв'язатися в такому випадку ?


Для звернення до колег у відеочат не обов’язково виконувати вхід у застосунок 🙂
Ви можете звернутися з доавторизаційної зони:
1. Відкрийте застосунок
2. Не вводячи номер телефону та дату народження, натисніть на значок підтримки у правому верхньому куті ↗️
3. Оберіть «Відеочат»
4. Натисніть «Почати відеодзвінок»
5. Надайте доступ до камери та мікрофона 🎤

Після цього залишиться лише дочекатися агента 👌🏻
Графік роботи відеочату: щодня з 06:30 до 01:00 🕑
Інструкція:

Якщо застосунок заблоковано, спробуйте вивантажити його з пам’яті пристрою та повторити спробу без введення даних для входу. Також можна перевстановити застосунок — після цього відеочат буде доступний без авторизації 🙌💙
Анастасія💗
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13326
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 16:32

  Sense Bank написав:
  Rack написав:Sense Bank Добре, завтра спробуємо зв'язатися по відеозвязку, подивимося що з цього вийде...Але дивно, ви кажете що рахунок не заблоковано, але в додаток вхід не доступний.Як зв'язатися в такому випадку ?


Для звернення до колег у відеочат не обов’язково виконувати вхід у застосунок 🙂
Ви можете звернутися з доавторизаційної зони:
1. Відкрийте застосунок
2. Не вводячи номер телефону та дату народження, натисніть на значок підтримки у правому верхньому куті ↗️
3. Оберіть «Відеочат»
4. Натисніть «Почати відеодзвінок»
5. Надайте доступ до камери та мікрофона 🎤

Після цього залишиться лише дочекатися агента 👌🏻
Графік роботи відеочату: щодня з 06:30 до 01:00 🕑
Інструкція:

Якщо застосунок заблоковано, спробуйте вивантажити його з пам’яті пристрою та повторити спробу без введення даних для входу. Також можна перевстановити застосунок — після цього відеочат буде доступний без авторизації 🙌💙
Анастасія💗

Дякую, все вийшло. Але відповідь була однозначна - рахунок заблоковано - банк розриває відносини в одностороньому порядку.Навіть не дають змоги виправдатися або привести якісь докази чи підтвердити транзакції. Щоб вивести гроші потрібен інший банк, але хлопцю 18 років - банк був лише СЕНС. Спробувал відкрити рахунок в іншому банку - відмова, підозрюю що ви його внесли до якогось чорного списку? Виходить, на рахунку гроші просто спишуться банком на свою користь?
Rack
 
Повідомлень: 729
З нами з: 29.01.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 16:40

Re: Sense Bank

Вопрос представителю банка: как будет взиматься анонсированная с 1 июня комиссия 0,5% за покупку с mcc 6211 за кредитные средства, сразу при авторизации или после проведении операции по счету?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1809
З нами з: 30.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 17:42

  Кащей написав:Вопрос представителю банка: как будет взиматься анонсированная с 1 июня комиссия 0,5% за покупку с mcc 6211 за кредитные средства, сразу при авторизации или после проведении операции по счету?


Комісія буде зніматись по факту списання операції з рахунку

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13326
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
  #<1 ... 1594159515961597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kharkiver, RaifHelp і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2, 3
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
26 86682
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 416574
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15964)
27.05.2026 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.