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брокеров ПАММ счетов

Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2015 11:25

Коллеги, более двух лет есть счет на FX-trend. Сейчас хочу вывести часть денег. Если кто-то хочет положить денег себе на счет - можем помочь друг другу: я перевожу на ваш балансовый FX-счет денег + % (при выводе я всё равно буду терять какой-то % в зависимости от схемы вывода)а вы делаете мне перевод или рассчитываемся лично. Возможен вариант с личной встречей для чистоты и честности процесса.
Пишите в ЛС.
Я родился.
Потом начались неприятности.
yopti
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2016 12:20

LowSkill
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andrev2285
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2016 16:57

Я изначально давал деньги в ДУ у брокера TeleTrade, но ушёл оттуда. Сейчас уже пол года нахожусь в Тимм-счёту компании Gerchik&Co. И ничуть не жалею, что сменил брокера. Если интересует, могу рассказать более подробно. Пишите в лс, либо на почту.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2016 14:37

Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

Я работаю с PrivateFX - приемник форекс тренда. Вроде все нормально, растут ребята. Я уже больше полугода вкладываю в ПАММ.
С гигантов наверное Альпари.
ProfitHunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2017 19:58

ProfitHunter К концу 2016 года у PrivateFX начались проблемы с выводом денег и к марту платежи были полностью остановлены. На май 2017 года можно уверенно сказать что PrivateFX - СКАМ. Сегодня четко понятно что Игорь Мазепа организовал пирамиду под благим предлогом помочь погорельцам Форекс тренда и опять тысячи людей были кинуты на деньги. Интересно, украинская фимида спустит это на тормозах?
Goodfin
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:22

Я сотрудничаю с Амаркетс, там сейчас неплохой топ управляющих в Памм-счетах, небольшая просадка, неплохая доходность.
fefelova
 
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