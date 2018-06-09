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брокеров ПАММ счетов Посоветуйте брокеров ПАММ счетов + Додати

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 6789 Додано: Чет 27 сер, 2015 11:25 Коллеги, более двух лет есть счет на FX-trend. Сейчас хочу вывести часть денег. Если кто-то хочет положить денег себе на счет - можем помочь друг другу: я перевожу на ваш балансовый FX-счет денег + % (при выводе я всё равно буду терять какой-то % в зависимости от схемы вывода)а вы делаете мне перевод или рассчитываемся лично. Возможен вариант с личной встречей для чистоты и честности процесса.

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Повідомлень: 420 З нами з: 12.08.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 сер, 2016 12:20 LowSkill

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Повідомлень: 3 З нами з: 24.11.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2016 16:57

Dmytro.Pidburtnii@gmail.com Я изначально давал деньги в ДУ у брокера TeleTrade, но ушёл оттуда. Сейчас уже пол года нахожусь в Тимм-счёту компании Gerchik&Co. И ничуть не жалею, что сменил брокера. Если интересует, могу рассказать более подробно. Пишите в лс, либо на почту. Dmytro_Pidburtnii Повідомлень: 14 З нами з: 19.08.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2016 14:37 Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов Я работаю с PrivateFX - приемник форекс тренда. Вроде все нормально, растут ребята. Я уже больше полугода вкладываю в ПАММ.

С гигантов наверное Альпари. ProfitHunter Повідомлень: 18 З нами з: 21.06.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2017 19:58 ProfitHunter К концу 2016 года у PrivateFX начались проблемы с выводом денег и к марту платежи были полностью остановлены. На май 2017 года можно уверенно сказать что PrivateFX - СКАМ. Сегодня четко понятно что Игорь Мазепа организовал пирамиду под благим предлогом помочь погорельцам Форекс тренда и опять тысячи людей были кинуты на деньги. Интересно, украинская фимида спустит это на тормозах? Goodfin Повідомлень: 1 З нами з: 28.06.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 чер, 2018 19:22 Я сотрудничаю с Амаркетс, там сейчас неплохой топ управляющих в Памм-счетах, небольшая просадка, неплохая доходность. fefelova Повідомлень: 19 З нами з: 31.05.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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