Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

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брокеров ПАММ счетов

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:02

fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec?
mishavoinn4
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Повідомлень: 29
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 21:30

fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec?

По мне оптимальный вариант - кипрский cysec.
О брокерах с финкомом не знаю. ЦБ РФ - худшие условия торговли и, вроде как, только для граждан РФ.
Еще много брокеров с сейшельской регистрацией, но к ним лично у меня как-то меньше доверия.
FXPartner
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Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:27

FXPartner Я полностью доверяю Амаркетс. Раньше они регулировались Кусек, сейчас под ФИнкомом ходят, ну скажу по себе, что никаких проблем у меня с ними не было слава Богу.
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:46

  fefelova написав:Могу сказать только одно - брокер должен быть на рынке более одного года и с регуляцией

Более одного? У выбрал себе Амаркетс, которые с 2007 года на рынке) и понимаю, что тут репутация ой как важна. Даже к тому же Герчику сейчас еще стремновато идти..
mishavoinn4
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Повідомлень: 29
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  #<1 ... 78910
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