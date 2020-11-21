Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:02
fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec?
mishavoinn4
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Додано: Вів 23 лип, 2019 21:30
fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec?
По мне оптимальный вариант - кипрский cysec.
О брокерах с финкомом не знаю. ЦБ РФ - худшие условия торговли и, вроде как, только для граждан РФ.
Еще много брокеров с сейшельской регистрацией, но к ним лично у меня как-то меньше доверия.
FXPartner
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:27
FXPartner Я полностью доверяю Амаркетс. Раньше они регулировались Кусек, сейчас под ФИнкомом ходят, ну скажу по себе, что никаких проблем у меня с ними не было слава Богу.
mishavoinn4
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:46
fefelova написав:
Могу сказать только одно - брокер должен быть на рынке более одного года и с регуляцией
Более одного? У выбрал себе Амаркетс, которые с 2007 года на рынке) и понимаю, что тут репутация ой как важна. Даже к тому же Герчику сейчас еще стремновато идти..
mishavoinn4
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Додано: Пон 15 чер, 2020 22:11
Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом
Garikasan
Повідомлень: 2
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:51
Garikasan написав:
Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом
ну як успіхи в Альпах?
ApolonX86
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:39
Спільний спецпроєкт Alpari та Finance.ua:
https://new.finance.ua/ua/alpari
Востаннє редагувалось
stuermer01
в Нед 22 лис, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
stuermer01
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:42
Спільний спецпроєкт Minfin та Amarkets:
https://new.minfin.com.ua/amarkets
"Интересы каждого клиента АMarkets защищены компенсационным фондом на сумму до €20,000 на каждую торговую претензию." - кто-то этой страховкой пользовался?
stuermer01
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