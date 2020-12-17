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брокеров ПАММ счетов

Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:02

fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec?
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 21:30

fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec?

По мне оптимальный вариант - кипрский cysec.
О брокерах с финкомом не знаю. ЦБ РФ - худшие условия торговли и, вроде как, только для граждан РФ.
Еще много брокеров с сейшельской регистрацией, но к ним лично у меня как-то меньше доверия.
FXPartner
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 20:27

FXPartner Я полностью доверяю Амаркетс. Раньше они регулировались Кусек, сейчас под ФИнкомом ходят, ну скажу по себе, что никаких проблем у меня с ними не было слава Богу.
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:46

  fefelova написав:Могу сказать только одно - брокер должен быть на рынке более одного года и с регуляцией

Более одного? У выбрал себе Амаркетс, которые с 2007 года на рынке) и понимаю, что тут репутация ой как важна. Даже к тому же Герчику сейчас еще стремновато идти..
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:11

Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом
Garikasan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:51

  Garikasan написав:Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом

ну як успіхи в Альпах?
ApolonX86
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:39

Спільний спецпроєкт Alpari та Finance.ua:
https://new.finance.ua/ua/alpari
Востаннє редагувалось stuermer01 в Нед 22 лис, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:42

Спільний спецпроєкт Minfin та Amarkets:
https://new.minfin.com.ua/amarkets

"Интересы каждого клиента АMarkets защищены компенсационным фондом на сумму до €20,000 на каждую торговую претензию." - кто-то этой страховкой пользовался?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:14

Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

Являются ли ПАММ-брокеры украинскими фин. компаниями и налоговыми агентами вкладчиков в Украине (т.е. перечисляют НДФЛ за своих клиентов)?
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:47

stuermer01
Не являются. Все памм-брокеры зарегистрированы в оффшорных зонах, в лучшем случае на Кипре. Единственный форекс-брокер в Украине, который является Украинской фин. компанией это Укргазбанк. Налоги он перечисляет, но памм-сервис не предоставляет.
SilverTrade
 
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