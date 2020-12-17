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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 23 лип, 2019 21:30
По мне оптимальный вариант - кипрский cysec.
О брокерах с финкомом не знаю. ЦБ РФ - худшие условия торговли и, вроде как, только для граждан РФ.
Еще много брокеров с сейшельской регистрацией, но к ним лично у меня как-то меньше доверия.
Додано: Нед 04 сер, 2019 20:27
FXPartner Я полностью доверяю Амаркетс. Раньше они регулировались Кусек, сейчас под ФИнкомом ходят, ну скажу по себе, что никаких проблем у меня с ними не было слава Богу.
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:46
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:11
Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:51
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:39
Спільний спецпроєкт Alpari та Finance.ua:
https://new.finance.ua/ua/alpari
Востаннє редагувалось stuermer01 в Нед 22 лис, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:42
Спільний спецпроєкт Minfin та Amarkets:
"Интересы каждого клиента АMarkets защищены компенсационным фондом на сумму до €20,000 на каждую торговую претензию." - кто-то этой страховкой пользовался?
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:14
Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
Являются ли ПАММ-брокеры украинскими фин. компаниями и налоговыми агентами вкладчиков в Украине (т.е. перечисляют НДФЛ за своих клиентов)?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:47
stuermer01
Не являются. Все памм-брокеры зарегистрированы в оффшорных зонах, в лучшем случае на Кипре. Единственный форекс-брокер в Украине, который является Украинской фин. компанией это Укргазбанк. Налоги он перечисляет, но памм-сервис не предоставляет.
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