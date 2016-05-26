Я заказывал. Доставка только в пределах Одессы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:09
Я заказывал. Доставка только в пределах Одессы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:40
Фантом
странно мне курица сказала на любое отделение ...
ну в общем как всегда ... если не знает отввет на вопрос - несет отсебячину ...
так ее доставляют курьером или как? или на отделение?
это все таки полноценная банковская карта или припейд?
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:00
Какая карта, не знаю, я до Одессы пока не доехал. Но думаю, что всё же банковская, потому что без идентификации давать не хотят, хотя Восток в какое-то время, нормально через НП карты рассылал.
Получить карту можно по любому адресу в Одессе, мне предложили в каком нибудь торговом центре встретится. На отделения ОТР карты не доставляют. Только в отделение Uklona по адресу Одесса пер. Лермонтовский, 13. Как раз напротив отделения ОТР в Одессе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:06
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:07
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:09
Фантом
ну и не совсем напротив.
со слов одесской свиноты - не напротив, а через дорогу и за углом
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:12
Юплата
Тоже сказали, что получить можно только в Одессе. Карта без чипа, полосатая.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:16
Re: ОТП БАНК
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:17
demichh
именная?
просто непонятно где там собака порылась?
бесплатное пополнение и бесплатное снятие .. у цыгана по зарплаткам даже такого нету ...
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:23
странно что "одесская свинота" поделилась с Вами инфо где офис, а вот самими тонкостями по карте нет
Одна бджола мало меду наносить...
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