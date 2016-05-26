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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 613
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:09

  IMPRINTER написав:Bosstone

кал говорит заказать можно на любое отделение.
на сайте нет типа проект ко-бренд.
лично я не заказывал - тока узнавал.
это не припейд-карта - полноценная банковская.


Я заказывал. Доставка только в пределах Одессы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:40

Фантом

странно мне курица сказала на любое отделение ...
ну в общем как всегда ... если не знает отввет на вопрос - несет отсебячину ...

так ее доставляют курьером или как? или на отделение?
это все таки полноценная банковская карта или припейд?
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:00

  IMPRINTER написав:Фантом

странно мне курица сказала на любое отделение ...
ну в общем как всегда ... если не знает отввет на вопрос - несет отсебячину ...

так ее доставляют курьером или как? или на отделение?
это все таки полноценная банковская карта или припейд?


Какая карта, не знаю, я до Одессы пока не доехал. Но думаю, что всё же банковская, потому что без идентификации давать не хотят, хотя Восток в какое-то время, нормально через НП карты рассылал.
Получить карту можно по любому адресу в Одессе, мне предложили в каком нибудь торговом центре встретится. На отделения ОТР карты не доставляют. Только в отделение Uklona по адресу Одесса пер. Лермонтовский, 13. Как раз напротив отделения ОТР в Одессе. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:06

  Фантом написав:в отделение Uklona )


Уклона ? :shock: или Юплаты?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:07

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:в отделение Uklona )


Уклона ? :shock: или Юплаты?


Юплаты, перепутал :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:09

Фантом

ну и не совсем напротив.
со слов одесской свиноты - не напротив, а через дорогу и за углом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:12

Юплата

Тоже сказали, что получить можно только в Одессе. Карта без чипа, полосатая.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:16

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:со слов одесской свиноты
:shock: :lol:
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:17

demichh

именная?
просто непонятно где там собака порылась?
бесплатное пополнение и бесплатное снятие .. у цыгана по зарплаткам даже такого нету ...
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:23

  IMPRINTER написав:demichh

именная?
просто непонятно где там собака порылась?
бесплатное пополнение и бесплатное снятие .. у цыгана по зарплаткам даже такого нету ...

странно что "одесская свинота" поделилась с Вами инфо где офис, а вот самими тонкостями по карте нет :mrgreen:
Одна бджола мало меду наносить...
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