Додано: Сер 17 жов, 2018 10:40

Фантом



странно мне курица сказала на любое отделение ...

ну в общем как всегда ... если не знает отввет на вопрос - несет отсебячину ...



так ее доставляют курьером или как? или на отделение?

это все таки полноценная банковская карта или припейд?

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