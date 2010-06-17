Кэш не помог, зато помог поиск )))
Читайте на здоровье!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:21
Lost
Кэш не помог, зато помог поиск )))
Читайте на здоровье!
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:44
Re: ОТП БАНК
А хтось отримав 250 бонусів?
Ними потім, здається, можна буде платити за квитки (і УЗ теж).
Хоча це й видається неймовірним...
Абонплату за картку не знімають, а скоро вже майже місяць як її видали...
Реал.ставка по депозиту (з врахування подарунку) була – 21.6%!
А якщо ще й додадуться 250 бонусів – то це вже буде 26.4%!!
Якийсь незбагненний "атракціон небаченої щедрості".
У чому підступ?
Квитки на tickets.ua – дорожчі, але ж несуттєво...
А як щодо пільгового періоду?
Невже він і справді є (і зі ставкою 0.01%)?? (на
Але ж тоді сюр стає зовсім неймовірним – заходите на карті у мінус – і відповідно ще додатково зростає ефективна ставка по депо...
Єдине що спадає на думку – тарифи можуть бути змінені у будь-яку мить.
І якщо маєте мінус на картці – то заплатите 3% за місяць...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Додано: Вів 12 лют, 2019 11:18
Re: ОТП БАНК
Какой же конченный банк. Слов нет.
Я просто горю каждый раз, как имею с ним дело.
Вопрос к представителю банка, если он сюда заходит.
Потрудитесь объяснить какого черта ваш банк уже второй день удерживает мои средства по причине технической ошибки вашего никчемного интернет-банкинга. Который самый лучший, как написано на брошюрах. И который сломался из-за того, что я поставил запятые в числах вместо точек. При этом, в выписке платеж проведен, но если открыть его квитанцию, то он отклонен. Более того, если просуммировать строки, то сумма не сойдется с общей суммой платежа. Ваша блеющая служба поддержки даже прокомментировать толком ничего не может, кроме обещаний решить вопрос в течении недели. Почему недели, почему не месяца? Бред просто.
Отвратный банк, отвратная информационная система, отвратная организация всего.
Додано: Вів 12 лют, 2019 11:24
Запятыми вы их просто загнали в угол.
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:11
Кред Лим
Цыган долил кред лимитов,
проверяйте
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:10
Re: ОТП БАНК
Кто-то у цыгана интересовался Ворлд Блэком? Это правда, что они новым клиентам дают ее просто так, а существующим только за депозит в 100к (сумма может меняться в зависимости от аппетитов персонального менеджера)?
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:27
да мне тоже назвали такое условие
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:34
"Авчом смысол" этого ворлд блека?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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