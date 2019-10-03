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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21

  uaprofi написав:вот сделал я сегодня п2п (с Тикетса) на 1000 грн, и купил супермаркете пироженки и коньяк - ещё 1500 грн потратил (т.е. всего потратил 2500 грн).
Всё это шло за кредитные.
в понедельник они это всё проведут по счёту, а я загашу 1005 грн. (за п2п)
и вот вопрос: "А будет ли к меня льготный период за покупку в супермаркете?"


И какой правильный ответ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:30

  rudnitep написав:
  clientage написав:Есть р2р-сервис ОТП(обслуживаемый айПэем), за который ОТП берет 1%+5грн
И есть сторонний(т.е. от др. банков и агрегаторов) р2р-сервис, за который ОТП тоже берет, но тока 5грн


По тарифам ОТП получается, что комис при ipay будет 1%+5грн + еще 5 грн (комис карты).

вы уже это проверили? :)
А куда вам гроши нуна закинуть с ОТП?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:10

  clientage написав:вы уже это проверили? :)
А куда вам гроши нуна закинуть с ОТП?


Не, не проверял, как-то дорого получается, та и смысла нет кормить ipay+otp на 1% от суммы.
Использую отп, в том числе, как транзит приват-моно. Раньше было условно бесплатно, теперь 5 грн комис.
Востаннє редагувалось rudnitep в Вів 24 вер, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:49

Re: ОТП БАНК

  rudnitep написав:как транзит

та похоже нуда завязывать со старичком-бегемотом, устал он :)
ну и партизанские тропки чуток подорожали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 00:20

  rudnitep написав:
  uaprofi написав:вот сделал я сегодня п2п (с Тикетса) на 1000 грн, и купил супермаркете пироженки и коньяк - ещё 1500 грн потратил (т.е. всего потратил 2500 грн).
Всё это шло за кредитные.
в понедельник они это всё проведут по счёту, а я загашу 1005 грн. (за п2п)
и вот вопрос: "А будет ли к меня льготный период за покупку в супермаркете?"


И какой правильный ответ?


к сожалению не смог проверить ... загасил все 2505
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:04

платинум и платинум black

в наличии первая карта коричневого цвета. Вторая черная это аналог ? если нет чем отличается ? смотрю бесплатность такие же условия это оборот 15т.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:08

а у всех в раздел платежи в ИБ не пускает?
не могу коммуналку оплатить...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:19

  SILVER_UA написав:в наличии первая карта коричневого цвета. Вторая черная это аналог ? если нет чем отличается ? смотрю бесплатность такие же условия это оборот 15т.


черная другой тарифный пакет.
отличия в абонке при невыполнении условия в 15 к оборота ну и во всяких привелегиях типа возможности войти в лаунж.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:07

ОТП учудил. Банк поменял дату биллинга по карте - передвинул на 8 дней назад. Соответственно поменялась и дата внесения платежа. Такие грабли наблюдаю впервые.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:59

Re: ОТП БАНК

С абонкой на зарплатной карте встречаюсь впервые (карта дебит по З-Проекту, 15/мес -- причем в тарифах не нахожу такого).

Здесь это нормальное явление или мне просто так по срокам получения карты повезло?

https://www.otpbank.com.ua/pdf/big-corp ... 8-2019.pdf (на всяк случай)
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