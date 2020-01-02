ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:54
root написав:
Оце так "розщедрився" ОТП, я в шоці!
Цікаво, за таку рекламу маркетинговий відділ відкат отримав?
начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
cohan
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29
cohan написав:
начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
Такі да, вайбер це хана, спам приймач блін
root
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:53
минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания. не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
Goodman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:14
Goodman написав:
минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:21
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
Вот-вот, ружо должно стрелять каждые 9 мес
Amethyst
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:42
Квесторе_поверніться написав:
Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
у мну, попередня акція закончилась 25-02-2021.
тобто раз году , по линии ОТП можно качнуть с Минфина 200 грн.
такой вот полочний зароботок, такой вот диванний роботяга. .
Goodman
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Додано: Пон 15 лис, 2021 19:06
Коллеги, приветствую!
Подскажите, у кого-то есть в арсенале карта ОТП - MasterCard WORLD BLACK EDITION,
по покупкам с МСС 5814 (фастфуд - Рестораны быстрого обслуживания) дают золото х5 ?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... pbank.html
УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ЗОЛОТИХ БАЛІВ
10 ГРН = 1 ЗОЛОТИЙ БАЛ
За будь-які операції та розрахунки в торгових точках та інтернеті
10 ГРН = 2 ЗОЛОТИХ БАЛА
За будь-які операції та розрахунки на автозаправних станціях з використанням Google Pay або Apple Pay (не більше 2 000 золотих балів за місяць)
10 ГРН = 5 ЗОЛОТИХ БАЛІВ
За розрахунки в ресторанах та зоомагазинах з використанням Google Pay або Apple Pay (не більше 12 500 золотих балів за місяць)
STIGA
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Додано: Пон 15 лис, 2021 19:22
Повинні, останній раз ресторан Анчоусна, нарахували як і обіцяли 5 золотих на 10 грн.
А от на сайті в себе лукавлять
https://premium-banking.otpbank.com.ua/
обіцяючи кешбек у % замовчуючи що це бали на МК Більше, тут і курс обміну від 12,5 балів за 1 гривню. Тому маємо зовсім не ті обіцяні %
root
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