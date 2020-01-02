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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:54

  root написав:Зображення

Оце так "розщедрився" ОТП, я в шоці!

Цікаво, за таку рекламу маркетинговий відділ відкат отримав? :mrgreen:


начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:29

  cohan написав:начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень



Такі да, вайбер це хана, спам приймач блін :evil:
root
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:53

Раз год ружье ОТП стреляет.

минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:14

  Goodman написав:минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.

Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:минфин, банк ОТП, СМАРТ ОТП
вклад 5005 грн , 171 грн бонус от Минфина за 3 месяца отлеживания.
не вставая с дивана. Заход на счет ОТП банка без комисса.

Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.

Вот-вот, ружо должно стрелять каждые 9 мес :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:42

Re: ОТП БАНК

  Квесторе_поверніться написав:Тільки попередній вклад має більше ніж півроку тому закінчитись.
у мну, попередня акція закончилась 25-02-2021.
тобто раз году , по линии ОТП можно качнуть с Минфина 200 грн.
такой вот полочний зароботок, такой вот диванний роботяга. .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:06

Re: ОТП БАНК

Коллеги, приветствую!

Подскажите, у кого-то есть в арсенале карта ОТП - MasterCard WORLD BLACK EDITION,
по покупкам с МСС 5814 (фастфуд - Рестораны быстрого обслуживания) дают золото х5 ?

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... pbank.html


УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ЗОЛОТИХ БАЛІВ​

10 ГРН = 1 ЗОЛОТИЙ БАЛ
За будь-які операції та розрахунки в торгових точках та інтернеті

10 ГРН = 2 ЗОЛОТИХ БАЛА
За будь-які операції та розрахунки на автозаправних станціях з використанням Google Pay або Apple Pay (не більше 2 000 золотих балів за місяць)

10 ГРН = 5 ЗОЛОТИХ БАЛІВ
За розрахунки в ресторанах та зоомагазинах з використанням Google Pay або Apple Pay (не більше 12 500 золотих балів за місяць)
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:22

Повинні, останній раз ресторан Анчоусна, нарахували як і обіцяли 5 золотих на 10 грн.

А от на сайті в себе лукавлять https://premium-banking.otpbank.com.ua/ обіцяючи кешбек у % замовчуючи що це бали на МК Більше, тут і курс обміну від 12,5 балів за 1 гривню. Тому маємо зовсім не ті обіцяні % :mrgreen:
root
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