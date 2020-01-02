Знімав готівку на касі АЗС ОККО, в виписці побачив що банк взяв комісію 1,5% + 7грн. Здивувався, так як для власників Premium Black Edition Безкоштовне зняття готівки* * у пунктах видачі готівки і банкоматах OTP Bank та інших банків на території України до 60 000 гривень у місяць. В підтримці сказали шо все вірно, таке зняття проходить по іншому в них, я к p2p! знов відкрив тариф https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... dition.pdf і не знайшов потрібного пункту... ох жеж ці банки, як шулери\наперсточники мухлюють
root написав:Знімав готівку на касі АЗС ОККО, в виписці побачив що банк взяв комісію 1,5% + 7грн. Здивувався, так як для власників Premium Black Edition Безкоштовне зняття готівки* * у пунктах видачі готівки і банкоматах OTP Bank та інших банків на території України до 60 000 гривень у місяць. В підтримці сказали шо все вірно, таке зняття проходить по іншому в них, я к p2p! знов відкрив тариф https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... dition.pdf і не знайшов потрібного пункту... ох жеж ці банки, як шулери\наперсточники мухлюють
Так они ее уже списали или только заблокировали? По black edition даже если снимать нал в банкомате OTP то они сразу холдят сумму с комиссией, а списывают уже чистую сумму (без комиссии).
miltador написав:І вже 4й місяць поспіль одна й та ж історія: на початку місяця знімають комісію за обслуговування, заганяючи картку в мінус. Потім дзвоню на теплу лінію і залишаю заявку. Після цього тиждень-два повертають гроші. Ось таке преміум обслуговування, не можуть елементарну проблему владнати
У меня та же ерунда происходит, хз что там за криворукие сидят, что оборот не могут посчитать нормально.
antey718 написав:Так они ее уже списали или только заблокировали? По black edition даже если снимать нал в банкомате OTP то они сразу холдят сумму с комиссией, а списывают уже чистую сумму (без комиссии).
так да, коли в банкоматі знімав то теж блокували лишнього, але наступного дня баланс повертався назад. А 9го числа як зняли і в виписці колонка "рахунок" мінус там. Тобто нічого не повертали. Комісія за зняття готівки в POS UAH -11,50 знімав -300,00 UAH
antey718 написав:Так они ее уже списали или только заблокировали? По black edition даже если снимать нал в банкомате OTP то они сразу холдят сумму с комиссией, а списывают уже чистую сумму (без комиссии).
так да, коли в банкоматі знімав то теж блокували лишнього, але наступного дня баланс повертався назад. А 9го числа як зняли і в виписці колонка "рахунок" мінус там. Тобто нічого не повертали. Комісія за зняття готівки в POS UAH -11,50 знімав -300,00 UAH
В торговой точке никогда не снимал нал, под каким MCC-кодом оно прошло? Обычный банкомат идет как 6011. 16.12.21 12:52 17.12.21 404918 6011 Зняття готівки в банкоматі - ATM4008 OTP BANK ATM(A7204008), KYIV, UKR
5541 як АЗС, тобто якщо б у виписці вони не побачили що це "Зняття готівки в терміналі" то по ідеї я ще б і кешбеку отримав ))) Що цікаво, код авторизації і мсс однакові і для шоколадний батончик який ще в той момент купив. Покупка (Оплата цифровим токеном) Виходить банк якось сортує це не тільки по mcc. Може ще й опис дивляться(роботом звісно)
root написав:5541 як АЗС, тобто якщо б у виписці вони не побачили що це "Зняття готівки в терміналі" то по ідеї я ще б і кешбеку отримав ))) Що цікаво, код авторизації і мсс однакові і для шоколадний батончик який ще в той момент купив. Покупка (Оплата цифровим токеном) Виходить банк якось сортує це не тільки по mcc. Може ще й опис дивляться(роботом звісно)
Да они скорее всего видят какую-то доп инфу, которую не видно в выписке.
Судя по сумме в 11.5 комиссию посчитали согласно пункта 4.3 (по которому есть льгота в 60000 грн), а не как комиссию за P2P (1% + 5 грн). Так что требуйте воврат комиссии, или пусть покажут пункт в тарифах по которым они комиссию посчитали.