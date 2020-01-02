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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:17

Знімав готівку на касі АЗС ОККО, в виписці побачив що банк взяв комісію 1,5% + 7грн. Здивувався, так як для власників Premium Black Edition Безкоштовне зняття готівки* * у пунктах видачі готівки і банкоматах OTP Bank та інших банків на території України до 60 000 гривень у місяць. В підтримці сказали шо все вірно, таке зняття проходить по іншому в них, я к p2p! знов відкрив тариф https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... dition.pdf і не знайшов потрібного пункту... ох жеж ці банки, як шулери\наперсточники мухлюють :)
root
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:41

  root написав:Знімав готівку на касі АЗС ОККО, в виписці побачив що банк взяв комісію 1,5% + 7грн. Здивувався, так як для власників Premium Black Edition Безкоштовне зняття готівки* * у пунктах видачі готівки і банкоматах OTP Bank та інших банків на території України до 60 000 гривень у місяць. В підтримці сказали шо все вірно, таке зняття проходить по іншому в них, я к p2p! знов відкрив тариф https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... dition.pdf і не знайшов потрібного пункту... ох жеж ці банки, як шулери\наперсточники мухлюють :)

Так они ее уже списали или только заблокировали? По black edition даже если снимать нал в банкомате OTP то они сразу холдят сумму с комиссией, а списывают уже чистую сумму (без комиссии).
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:45

Re: ОТП БАНК

  miltador написав:І вже 4й місяць поспіль одна й та ж історія: на початку місяця знімають комісію за обслуговування, заганяючи картку в мінус. Потім дзвоню на теплу лінію і залишаю заявку. Після цього тиждень-два повертають гроші.
Ось таке преміум обслуговування, не можуть елементарну проблему владнати


У меня та же ерунда происходит, хз что там за криворукие сидят, что оборот не могут посчитать нормально.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:04

  antey718 написав:Так они ее уже списали или только заблокировали? По black edition даже если снимать нал в банкомате OTP то они сразу холдят сумму с комиссией, а списывают уже чистую сумму (без комиссии).
так да, коли в банкоматі знімав то теж блокували лишнього, але наступного дня баланс повертався назад. А 9го числа як зняли і в виписці колонка "рахунок" мінус там. Тобто нічого не повертали.

Комісія за зняття готівки в POS UAH -11,50
знімав -300,00 UAH
root
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:14

  root написав:
  antey718 написав:Так они ее уже списали или только заблокировали? По black edition даже если снимать нал в банкомате OTP то они сразу холдят сумму с комиссией, а списывают уже чистую сумму (без комиссии).
так да, коли в банкоматі знімав то теж блокували лишнього, але наступного дня баланс повертався назад. А 9го числа як зняли і в виписці колонка "рахунок" мінус там. Тобто нічого не повертали.

Комісія за зняття готівки в POS UAH -11,50
знімав -300,00 UAH


В торговой точке никогда не снимал нал, под каким MCC-кодом оно прошло? Обычный банкомат идет как 6011.
16.12.21 12:52 17.12.21 404918 6011 Зняття готівки в банкоматі - ATM4008 OTP BANK ATM(A7204008), KYIV, UKR
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:22

5541 як АЗС, тобто якщо б у виписці вони не побачили що це "Зняття готівки в терміналі" то по ідеї я ще б і кешбеку отримав :)))) Що цікаво, код авторизації і мсс однакові і для шоколадний батончик який ще в той момент купив. Покупка (Оплата цифровим токеном) Виходить банк якось сортує це не тільки по mcc. Може ще й опис дивляться(роботом звісно)
root
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:30

  root написав:5541 як АЗС, тобто якщо б у виписці вони не побачили що це "Зняття готівки в терміналі" то по ідеї я ще б і кешбеку отримав :)))) Що цікаво, код авторизації і мсс однакові і для шоколадний батончик який ще в той момент купив. Покупка (Оплата цифровим токеном) Виходить банк якось сортує це не тільки по mcc. Може ще й опис дивляться(роботом звісно)


Да они скорее всего видят какую-то доп инфу, которую не видно в выписке.

Судя по сумме в 11.5 комиссию посчитали согласно пункта 4.3 (по которому есть льгота в 60000 грн), а не как комиссию за P2P (1% + 5 грн). Так что требуйте воврат комиссии, или пусть покажут пункт в тарифах по которым они комиссию посчитали.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:34

Так і планував. Але думав спочатку напишу на форум, може я туплю, а тут явно банк мухлює.
root
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