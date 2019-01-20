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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:22

  Кочевник написав:А персмен самоусунувся від вирішення цього питання.

да, реальность она такая, вчера полчаса к персмену ждал тоже... понятно что перед нг и первый день недели...
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:53

Re: ОТП БАНК

Підтримка відпрацювала непогано. Створили запит до спеціалістів на активацію скибочки по моїй карті.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:54

есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.

Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.

но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"

сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".

Вообщем какой-то мастадай, а не банк
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:20

  baraka написав:есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.

Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.

но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"

сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".

Вообщем какой-то мастадай, а не банк


есть и такое, надо закрывать, у ОТП ничего не бесплатно
cohan
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Повідомлень: 3296
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 698699700701
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