да, реальность она такая, вчера полчаса к персмену ждал тоже... понятно что перед нг и первый день недели...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:22
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:53
Re: ОТП БАНК
Підтримка відпрацювала непогано. Створили запит до спеціалістів на активацію скибочки по моїй карті.
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:54
есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.
Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.
но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"
сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".
Вообщем какой-то мастадай, а не банк
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:20
есть и такое, надо закрывать, у ОТП ничего не бесплатно
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