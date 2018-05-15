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ДіВі Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:05
ДиВи Банк может
покинуть банковский рынок
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:10
sens написав:
ДиВи Банк может
покинуть банковский рынок
Дійсно покидає...по схемі БМа.
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Квесторе_поверніться
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