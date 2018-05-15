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ДіВі Банк

ДіВі Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ДіВі Банк 2.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:05

  vkladchiik написав:Прощай Дивибанк :shock: https://finclub.net/news/divi-bank-mozh ... rynok.html

ДиВи Банк может покинуть банковский рынок
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:10

  sens написав:
  vkladchiik написав:Прощай Дивибанк :shock: https://finclub.net/news/divi-bank-mozh ... rynok.html

ДиВи Банк может покинуть банковский рынок

Дійсно покидає...по схемі БМа. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24530
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