Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 кві, 2026 08:42
Vadim_ написав: rjkz написав:
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год. Сократили. Ну он такой "Да я найду, фигли"
В общем, ходил по интервью... постепенно понижая планку.
В обчем, последнее что я слышал - 300 куе в год был согласен, но никто не брал.
А у чувака дом в эрии, где сараюшка начала прошлого века в лям стоит. И в мортгидж ессесенно. А банк не парит есть доход или нет.
Вот это бОльший стимул сливать, чем трампампамские выходки.
Хотя если выходки закончатся тем, что доллары станут со всего мира стекаться обратно в США, то я не знаю что лучше иметь на руках.
Может золото?
О чём я неоднократно говорил, лучше свой подвал с кроватью из поддонов чем квартира в аренде
Так все одно, при кризі оренда більш мобільна - чувак просто може переселитись в дешевший район, а при іпотеці хоч і продасть будинок за 1 млн, але втратить весь інтерес що платив банку, а на перший 10 років це найбільша сума. Короче треба мати просто фінансову подушку - на 6 місяців наприклад на іпотеку.
Повідомлень: 10639
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1514 раз.
- Подякували: 1933 раз.
Додано: Нед 19 кві, 2026 08:44
Сибарит написав: flyman написав:
А якщо через Інтерпол?
1. Приймається Закон.
2. Виявляється порушник.
3. Об'явлється в міжнародиний розшук.
...
N. Бінго!
1. Меняйте Филиппины на Палау. Там нет Интерпола 😁
2. Почти все, кто мог и хотел, уже выехали. Закон обратной силы не имеет. В цивилизованных странах это правило соблюдается.
3. Процедура не очень простая. Экстрадиционные суды, даже по значительно более серьезным обвинениям, длятся годами. Перегрузить все судебные системы мира нам никто не даст.
0. Обмінятися посольствами.
Повідомлень: 42792
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2882 раз.
Додано: Нед 19 кві, 2026 09:14
BIGor написав:
Так все одно
Vadim_ написав: rjkz написав:
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год. Сократили. Ну он такой "Да я найду, фигли"
В общем, ходил по интервью... постепенно понижая планку.
В обчем, последнее что я слышал - 300 куе в год был согласен, но никто не брал.
А у чувака дом в эрии, где сараюшка начала прошлого века в лям стоит. И в мортгидж ессесенно. А банк не парит есть доход или нет.
Вот это бОльший стимул сливать, чем трампампамские выходки.
Хотя если выходки закончатся тем, что доллары станут со всего мира стекаться обратно в США, то я не знаю что лучше иметь на руках.
Может золото?
О чём я неоднократно говорил, лучше свой подвал с кроватью из поддонов чем квартира в аренде
, при кризі оренда більш мобільна - чувак просто може переселитись в дешевший район, а при іпотеці хоч і продасть будинок за 1 млн, але втратить весь інтерес що платив банку, а на перший 10 років це найбільша сума. Короче треба мати просто фінансову подушку - на 6 місяців наприклад на іпотеку.
Как?
Повідомлень: 4858
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 533 раз.
Додано: Нед 19 кві, 2026 13:39
"Ой, що це коїться? Ой, що це коїться?
Ой зацвіла шовковиця на околицях
Не заспокоїться серце, не заспокоїться
Рана ніяк не загоїться..."
(с)
Щось наш мандрівник по Філіппінах пропустив таку значиму фразу в тексті rjkz
.
rjkz написав:
Кстати, про айтишников.
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год.
А до цього його аж підкидало від озвученою мною цифри зарплатні наших ІТ-ників в США в розмірі "$500K"
А тут такий удар нижче пасу в "$9
00K".
І в тому ж тексті - добиває пан rjkz
- вже в пах - цифрою в "$300K"!
Так що, пане flyman
'е: ви про НЕМОЖЛИВІСТЬ такого рівня зарплат у наших людей писали саме на цій гілці не менше 20 (двадцять) разів - "шах і мат" вам, чи прокоментуєте?
Чи рана загоїлася? Молдаванин співає, що загоїлася...
Повідомлень: 12006
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4269 раз.
- Подякували: 1555 раз.
Додано: Нед 19 кві, 2026 15:39
akurt написав:"Ой, що це коїться? Ой, що це коїться?
Ой зацвіла шовковиця на околицях
Не заспокоїться серце, не заспокоїться
Рана ніяк не загоїться..."
(с)
Щось наш мандрівник по Філіппінах пропустив таку значиму фразу в тексті rjkz
.
rjkz написав:
Кстати, про айтишников.
Кажется я писал про знакомого моих знакомых, который не то что мемные 500 куе зарабатывал, не ...900 куе в год.
А до цього його аж підкидало від озвученою мною цифри зарплатні наших ІТ-ників в США в розмірі "$500K"
А тут такий удар нижче пасу в "$9
00K".
І в тому ж тексті - добиває пан rjkz
- вже в пах - цифрою в "$300K"!
Так що, пане flyman
'е: ви про НЕМОЖЛИВІСТЬ такого рівня зарплат у наших людей писали саме на цій гілці не менше 20 (двадцять) разів - "шах і мат" вам, чи прокоментуєте?
Чи рана загоїлася? Молдаванин співає, що загоїлася...
ті самі $500К зразу з університетської лави
Повідомлень: 42792
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2882 раз.
Додано: Нед 19 кві, 2026 16:40
Я чекав, що ви саме цю придуману вами дурню
, з перекручуванням слів та фактів - буцім-то «$500К» відразу після університету, повторите і 21-ий раз.
Ви ж прекрасно знаєте, що я писав зовсім не так, я писав, що вже через 5 років після закінчення університету наші отримують саме таку зарплатню.
Як ви бачите, вам вже і rjkz
написав: і більше.
Все просто: треба думати головОМ
, а не ногОМ
.
І не брехати
.
Так що і шах, і мат!
Повідомлень: 12006
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4269 раз.
- Подякували: 1555 раз.
Додано: Нед 19 кві, 2026 16:58
BIGor написав:
Так все одно, при кризі оренда більш мобільна - чувак просто може переселитись в дешевший район, а при іпотеці хоч і продасть будинок за 1 млн, але втратить весь інтерес що платив банку, а на перший 10 років це найбільша сума. Короче треба мати просто фінансову подушку - на 6 місяців наприклад на іпотеку.
Правильні, хороші слова. Мені, правда, не дуже подобається уточнення «при кризі», бо по великому рахунку українці живуть «при кризі» постійно, тобто перманентно останні як не 100, так 200 або 300 років.
З інтервалом в 5 - максимум 10 років якась чергова криза, або «обвал», або «все пропало», або війна, яка гірше за кризу.
Тобто це фактично постійна - гріх сказати - стандартна ситуація.
Ще важливий термін «подушка безпеки».
Це правильний і важливий термін.
Інколи у людей виходить жити без такої подушки, або з мінімальною.
Яскравий приклад - пан Володимир - колишній мешканець Івано-Франківсика, який мешкаю біля Чикаго, ось вже заснував цікавий бізнес та розвивається. Він відверто про все розказує і можна зрозуміти що його «подушка безпеки» була не менше за 20 000$, але і не більше за 50 000$.
Принаймні він чітко сказав, що коли йому за місяць за допомогою ледве не десятка наших українців вдалося закінчити майже капітальний ремонт у взятому в іпотеку будинку, то на рахунках був нуль від слова «нуль», а витратив він чисто на ремонт приблизно 20 000$.
Але головне зараз не це.
Я не маю право розказувати подробиці чергового взяття в іпотеку нашими українцями будинка за 350 000$, але один факт скажу: у Покупця є реально активних грошей 1 500 000$.
Ви думаєте, він відтягнув від 1 500 000$ смішні 350 000?
Та ні в якому разі. Дурних нема!
Логіка людей, які мешкають та працюють в США, зовсім інша:
- «я мав та маю «подушку безпеки»»;
- «я маю можливість інвестувати свої активи з метою отримання додаткових надходжень».
Вишенька на тортику: домовився з банком, щоби перший внесок “downpayment” був не 20%, а 10%.
Ось така, братці, справа…
Інша планета. Така, як є.
Інші люди живуть - хоча і українці. Такі, як є…
Повідомлень: 12006
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4269 раз.
- Подякували: 1555 раз.
