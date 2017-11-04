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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Чет 13 гру, 2012 14:56
Где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской цен
Добрый день уважаемые форумчане, недавно возник вопрос, где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской цене (и Николаевская тоже)? Для себя, и не за бешенные деньги. В банках говорят что таких монет в наличии нет.
Додано: П'ят 14 гру, 2012 01:20
В банках нет и не будет, т.к. относительно небольшой тираж: 15 тыс. шт. (для цены 20-30 грн. нужен тираж 30-35 тыс. шт.) Цена на вторичке сейчас где-то 320-330 за 2 шт. (Николаев+Житомир) или 160-165 за Житомир. Если такая цена в Вашем понимании - божеская, пишите в личку, думаю, смогу помочь
Додано: Суб 22 гру, 2012 11:00
Re: Где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской
AVF, Natai1988: к сожалению я не коллекционер, хотел монеты для себя, божеской ценой для меня является где-то 40 гривен за монету. Больше за монеты предложить не смогу. Спасибо за предложения.
Додано: Сер 26 гру, 2012 13:43
Natai1988, куплю 2 монеты.
Напишите, пжлст, на joraiv(a)yandex.ru
СПасибо.
Додано: Пон 19 бер, 2018 09:23
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:55
Я дешевше 1500 грн зараз вже не бачу, відпишусь, що все-таки купив у спекулів за 150 грн. в 2014 році.
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