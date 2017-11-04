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Где купить монету 75 лет
Житомирской области по божеской цен

Где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской цен
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2012 14:56

Где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской цен

Добрый день уважаемые форумчане, недавно возник вопрос, где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской цене (и Николаевская тоже)? Для себя, и не за бешенные деньги. В банках говорят что таких монет в наличии нет.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2012 01:20

  BIGor написав:Добрый день уважаемые форумчане, недавно возник вопрос, где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской цене (и Николаевская тоже)? Для себя, и не за бешенные деньги. В банках говорят что таких монет в наличии нет.


В банках нет и не будет, т.к. относительно небольшой тираж: 15 тыс. шт. (для цены 20-30 грн. нужен тираж 30-35 тыс. шт.) Цена на вторичке сейчас где-то 320-330 за 2 шт. (Николаев+Житомир) или 160-165 за Житомир. Если такая цена в Вашем понимании - божеская, пишите в личку, думаю, смогу помочь :wink:
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2012 10:22

BIGor

Пропоную 2 монети за 300 гривень.
Natai1988
 
 
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2012 11:00

Re: Где купить монету 75 лет Житомирской области по божеской

AVF, Natai1988: к сожалению я не коллекционер, хотел монеты для себя, божеской ценой для меня является где-то 40 гривен за монету. Больше за монеты предложить не смогу. Спасибо за предложения.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2012 13:43

Natai1988, куплю 2 монеты.
Напишите, пжлст, на joraiv(a)yandex.ru
СПасибо.
joraiv79
 
 
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:57

Natai1988
Доброго вечора!
Чи продаються іще монети?
vaniazahorodniy
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:23

  vaniazahorodniy написав:Natai1988
Доброго вечора!
Чи продаються іще монети?

Звичайно, проте з виходом в цій серії практично всіх областей (залишилось 3 монети) - ціна даної монети більше 1000 грн.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:55

  aleks-kiev написав:
  vaniazahorodniy написав:Natai1988
Доброго вечора!
Чи продаються іще монети?

Звичайно, проте з виходом в цій серії практично всіх областей (залишилось 3 монети) - ціна даної монети більше 1000 грн.

Я дешевше 1500 грн зараз вже не бачу, відпишусь, що все-таки купив у спекулів за 150 грн. в 2014 році.
BIGor
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