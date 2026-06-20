Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все ясно з вами мажори. Піду я блек буш ковтну під полуничку і в люлю. Сьогодні витримав спокусу: мʼясо з гріля , з перчиком жовтим, помідорчиклм, насуху жував. За кермом. Дуже не сподобалось як забудували район біля окружної з боку британського кварталу. Натикали всюду будинків, Таунхаус друзів став непридатним по суті для життя.
У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався. PS Був на концерті просто неба і там було скупчення молодих жінок...
airmax78 написав:У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.
Та не тільки до 30, а й після. Й не тільки Австрія, а практично всюди в Ойропі. АЛЕ fler, не знаю коли останній раз була у Парисі, та ця жіночка з Турції, стверджують що я не правий. Ці ще хрін з ним, вони світленькі, а ось іспанки... Можливо в Турції й в усьому арабському світі також, там просто ніхрена не видно хто це ваащє.
airmax78 написав:У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.
Та не тільки до 30, а й після. Й не тільки Австрія, а практично всюди в Ойропі. АЛЕ fler, не знаю коли останній раз була у Парисі, та ця жіночка з Турції, стверджують що я не правий. Ці ще хрін з ним, вони світленькі, а ось іспанки... Можливо в Турції й в усьому арабському світі також, там просто ніхрена не видно хто це ваащє.
Жіночка з Туреччини - це що за персонаж? Акурт - там жіночого єстєства 1/3 обліківки. А 2/3 - двоє чоловіків, один пенс 65+ років.
airmax78 написав:У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.
Та не тільки до 30, а й після. Й не тільки Австрія, а практично всюди в Ойропі. АЛЕ fler, не знаю коли останній раз була у Парисі, та ця жіночка з Турції, стверджують що я не правий. Ці ще хрін з ним, вони світленькі, а ось іспанки... Можливо в Турції й в усьому арабському світі також, там просто ніхрена не видно хто це ваащє.
В акурат перед повномасштабною війною українки масово демонстрували свої поголені ноги і не тільки, зокрема в мусульманському світі. Не впевнений, що це так вже фист добре.