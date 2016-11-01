Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?

Додано: Пон 11 лют, 2019 17:29

Faceless

Может быть поэтому за последние 10 лет развелось

"Малых Финансовых Организаций" (МФО) -- как "блох"!

С ихними кредитными ставками под 800 - 1000 %%% годовых.

И сколько пенсионеров по вынужденным обстоятельствам

попались на ихние "удочки" и впоследствии, были не в состоянии

выбраться из этой "каторжной ямы"!!!

Похоже мы за 30 лет отбросились назад, лет на 500 --- в "феодальные века"!..

Как может один человек гарцевать, как барон на авто стоимостью € 200000 евро

и в то же самое время, выбивать из пенсионера задолженность по "кредиту"

в € 200 евро, когда у этого пенсионера одна пенсия в размере € 45 евро!

ИЛИ БАРОНУ НА ЛЕКАРСТВА НЕ ХВАТАЕТ ???!!

Если бы по тем "вкладам" были бы разумные компенсации, а не "крутилово" в виде имущественных сертификатов и т. п., которые, в большинстве случаев так-же пропали --- бюджетники бы и не связывались с этими "бандитскими схемами".

И в этот самый момент в Польше в приютах для животных на содержание одной собаки выделяется € 150 евро!.. В нашей забавной Украине к пенсионерам относятся хуже чем к собакам!..