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Курс советского рубля 1988
года по отношению к гривне?

Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2013 00:45

Re: Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?

  Maleficarum написав:Декка "Текникс" или "Акай"- 1800-2000 рублей..( Что соответсвовало эквиваленту в 300-350 долляров..) "Ливайс" джинсы 210 рублей (30-35 долляров) (Итд итп)

Я считаю, что это не совсем к курсу имеет отношение. Цены на дефицитные товары были спекулятивно завышены в разы.
valeeff
 
 
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:46

cergeyreznikua
КУРС сейчас должен равняться:
1 соц./руб. = 50 гривен
Средняя зарплата тогда -- 100 соц./руб.
Средняя зарплата 2019 сейчас -- 5000 гривен.
Депозит 1000 соц./руб. = 50000 гривен!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
credendo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 12:01

  credendo написав:cergeyreznikua
КУРС сейчас должен равняться:
1 соц./руб. = 50 гривен
Средняя зарплата тогда -- 100 соц./руб.
Средняя зарплата 2019 сейчас -- 5000 гривен.
Депозит 1000 соц./руб. = 50000 гривен!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 советский рубль (номинально) 170 нынешних российских рублей в интегральном индексе цен (правда, следует помнить, что 30 лет назад частенько была цена, но не было товара).
Среднее значение 2018-го 1 грн=2,4 рубля РФ, соответственно 1 рубль СССР (номинально) - примерно 70 грн.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 12:30

Волгарь
1 советский рубль (номинально) 170 нынешних российских рублей в интегральном индексе цен (правда, следует помнить, что 30 лет назад частенько была цена, но не было товара).
Среднее значение 2018-го 1 грн=2,4 рубля РФ, соответственно 1 рубль СССР (номинально) - примерно 70 грн.

Вот именно!.. Я ориентировался в минимальном зарплатном сегменте.
Если учитывать индексацию цен и средний финансовый уровень,
действительно, курс выйдет даже больше!..
Но об этом сейчас замалчивается...
Тем, кто привели к такой ситуации с "замороженными" вкладами,
крайне не выгодно, чтоб у народа "глаза открылись"...
credendo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 13:18

Re: Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?

  credendo написав:Тем, кто привели к такой ситуации с "замороженными" вкладами,
крайне не выгодно, чтоб у народа "глаза открылись"...

Забудьте о тех вкладах. Их нет и уже никогда не будет. Будь там курс хоть 1 к 1000
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:50

Faceless
Поживем -- увидим!!! Те вклады еще переводились с бумажного в электронный формат, с выдачей пустых дебетных карт... Это, видимо специально, чтоб уже полностью обокрасть народ.
Они себе НА ЛЕКАРСТВА вклады населения "заморозили"???..
credendo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:59

  credendo написав:Faceless
Поживем -- увидим!!! Те вклады еще переводились с бумажного в электронный формат, с выдачей пустых дебетных карт... Это, видимо специально, чтоб уже полностью обокрасть народ.
Они себе НА ЛЕКАРСТВА вклады населения "заморозили"???..

Бессмысленно вообще что-то ждать. Нет (и главное - и не было!) активов, за счет которых могли бы быть выплаты. Украинские подразделения Сбербанка были банкротами уже при распаде. Это не какая-то там тумбочка, где лежали миллиарды. Вся затея с возмещением вкладов Сбербанка СССР - изначально пустой популистский ход.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 17:29

Faceless
Может быть поэтому за последние 10 лет развелось
"Малых Финансовых Организаций" (МФО) -- как "блох"!
С ихними кредитными ставками под 800 - 1000 %%% годовых.
И сколько пенсионеров по вынужденным обстоятельствам
попались на ихние "удочки" и впоследствии, были не в состоянии
выбраться из этой "каторжной ямы"!!!
Похоже мы за 30 лет отбросились назад, лет на 500 --- в "феодальные века"!..
Как может один человек гарцевать, как барон на авто стоимостью € 200000 евро
и в то же самое время, выбивать из пенсионера задолженность по "кредиту"
в € 200 евро, когда у этого пенсионера одна пенсия в размере € 45 евро!
ИЛИ БАРОНУ НА ЛЕКАРСТВА НЕ ХВАТАЕТ ???!!
Если бы по тем "вкладам" были бы разумные компенсации, а не "крутилово" в виде имущественных сертификатов и т. п., которые, в большинстве случаев так-же пропали --- бюджетники бы и не связывались с этими "бандитскими схемами".
И в этот самый момент в Польше в приютах для животных на содержание одной собаки выделяется € 150 евро!.. В нашей забавной Украине к пенсионерам относятся хуже чем к собакам!..
credendo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 18:42

Re: Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?

Сбервклады стимулировали работу населения.
Больше всего доставалось военке.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:02

  Волгарь написав:1 советский рубль (номинально) 170 нынешних российских рублей в интегральном индексе цен (правда, следует помнить, что 30 лет назад частенько была цена, но не было товара).
Среднее значение 2018-го 1 грн=2,4 рубля РФ, соответственно 1 рубль СССР (номинально) - примерно 70 грн.

По моим подсчетам близко получилось, 70-80.Прикидывал по потребительской корзине (ОТ, ГСМ, сыр, мясо, хлеб, овощи, общепит). Промтовары в целом сейчас значительно дешевле - продукты - примерно на том же уровне, если считать интегрально. ОТ дороже, личный - дешевле. Зарплаты сравнимы, но нужно отнять А) платное жилье Б) платное высшее образование В)платную медицину. Итого, если утверждать, что в СССР в целом людям жилось хуже, чем сейчас - это весьма спорное утверждение. Собственно, продолжительность жизни говорит о том же.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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