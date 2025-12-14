Я військовий, зараз на передку північний напрямок між Вовчаньськом і Купяньськом і от що я вам скажу на передку дев'яносто процентів бусифікованих, це калікі, старі люди під шисдесять, слабі, сліпі люди якім навіть тяжко ходити, рідко попадаються молоді і сильні, а тут я на різних позиціях вже півтора роки!!! Тут майже не мае тих кого я бачив в тилу під час відпусткі. А там кожна тилова частина забита контрактниками професійними військовими їх просто тисяч тількі у Львові всі такі гарні пахнючи наглажені ніби і пороху не нюхали і хоть би хтось с командування запитався а що вони трясця там в глибокому тилу роблять?! Кого вони там захищають?! З ранку від здорових військових в громадському транспорті проходу немае, я був в різних областях проїздом там те саме то що армія робить в телу!?!?!?!
Управління держохорони на 52 млн накупило люксових мінівенів VW Caravelle по 3,5 млн за штуку Скільки можна було б накупити дронів, яких не вистачає на фронті? А якби ще й частину тих ДСОшників, ментів, муніципальної охорони, міської варти, різних охоронців, що на кожному кроці, туди відправити...
«Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює», - ішлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.
Що це за пріоритетні частини такі? Штрафбати за міндичами з шурмами плачуть, а не за кривими-косими, яких вони хапають на вулицях.
«Муніципальна охорона» передала автівки в бойові підрозділи. Вирішили пропіаритись, влаштували шоу із передачі куплених за рахунок бюджету автівок, а самими охоронцям, напевно, купили ще крутіші. Як набридла вся така розрахована на дурнів пропаганда. Це замість того, щоб воювати цим муніципальним охоронцям і міським вартам, без яких жили ще декілька років тому. Разом із хоча б половиною ментів, що заброньовані на 90%, а в містах на всі 100, ДСОшників і іншим силовикам,охоронцям, молодим відставникам, офіцерам, а не хворим людям, яких вони хапають замість себе? он почитайте, що Аліна Михайлова на днях розповідала, захопили непридатних людей і не дають рідним навіть ліки їм передати.
Ментів на Троєщині зранку неміряно, більше ніж людей. Все чорне. Можна створювати Троєщинську ментівську наступальну армію! От подивишся на це і стає зрозуміло, потенціал для перемоги таки є! Тільки кава в Ялті!
Коли будуть воювати силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери? От навіть без війни, коли ліквідували Чорнобильську катастрофу, офіцери запасу були викликані, і вони ліквідували аварію, гребли лопатами, сипали пісок, все, що треба було робити. На рівні з солдатами. Ніхто не казав, що може тільки командувати, бо закінчив військову кафедру або ще щось, чи, взагалі, що в нього інша ВОС і він на це не вчився.. А зараз таких офіцерів мільйони, бо у кожного вже ВО, а в багатьох вузах є ці кафедри, і вони під час екзистенційної війни розповідають, що можуть тільки командувати, а в окоп ненароджені, тільки інших хапають, он хворих, як Аліна Михайлова писала, ото, напевно, люди, що і вчились на це, і вміють, і народжені. Коли офіцерів вже, напевно, півкраїни. І їх не мобілізують, бо вигадали, що можуть мобілізувати тільки за званням і восом (хоча насправді такого нема, тим більше в воєнний час). Це абсурд! До того ж, стільки солдатів нема фізично просто, щоб всі офіцери, яких наклепали за всі роки, могли їми командувати.