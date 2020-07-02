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Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 18:30
Навуходоносор написав: Волгарь написав:
1 советский рубль (номинально) 170 нынешних российских рублей в интегральном индексе цен (правда, следует помнить, что 30 лет назад частенько была цена, но не было товара).
Среднее значение 2018-го 1 грн=2,4 рубля РФ, соответственно 1 рубль СССР (номинально) - примерно 70 грн.
По моим подсчетам близко получилось, 70-80.Прикидывал по потребительской корзине (ОТ, ГСМ, сыр, мясо, хлеб, овощи, общепит). Промтовары в целом сейчас значительно дешевле - продукты - примерно на том же уровне, если считать интегрально. ОТ дороже, личный - дешевле. Зарплаты сравнимы, но нужно отнять А) платное жилье Б) платное высшее образование В)платную медицину. Итого, если утверждать, что в СССР в целом
людям жилось хуже, чем сейчас - это весьма спорное утверждение. Собственно, продолжительность жизни говорит о том же.
Зачем же врать-то?.. В совке было 68 лет, в Украине и России сейчас порядка 72 года. Ну и цены - колбаса по 2.20 была вполне доступна, конечно, но нормальных продуктов в госмагазинах не было, а рынок / кооператив - в разы дороже, и уже зарплаты несравнимы получаются...
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Додано: Пон 18 лют, 2019 11:00
Навуходоносор написав: Волгарь написав:
1 советский рубль (номинально) 170 нынешних российских рублей в интегральном индексе цен (правда, следует помнить, что 30 лет назад частенько была цена, но не было товара).
Среднее значение 2018-го 1 грн=2,4 рубля РФ, соответственно 1 рубль СССР (номинально) - примерно 70 грн.
По моим подсчетам близко получилось, 70-80.Прикидывал по потребительской корзине (ОТ, ГСМ, сыр, мясо, хлеб, овощи, общепит). Промтовары в целом сейчас значительно дешевле - продукты - примерно на том же уровне, если считать интегрально. ОТ дороже, личный - дешевле. Зарплаты сравнимы, но нужно отнять А) платное жилье Б) платное высшее образование В)платную медицину. Итого, если утверждать, что в СССР в целом людям жилось хуже, чем сейчас - это весьма спорное утверждение
. Собственно, продолжительность жизни говорит о том же.
ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ. Если вспомнить, что в советском супермаркете в лучшем случае в продаже было несколько сотен наименований продуктов, сейчас в гипермаркете - несколько десятков тысяч. По крайней мере в Нижнем Новгороде номинально продукты подорожал в 70-120 раз, средняя з/п выросла в 200. Про промтовары лучше вообще не вспоминать - сколько сил приходилось тратить в СССР, чтобы купить что-то нормальное. Число легковых автомашин выросло с 5,5 до 46 млн. шт. а жилья строится на 1/8 больше, чем тогда -75-80 млн м2 против 70-ти. Про медицину я вообще молчу - достаточно просто сказать, что детская смертность в России за 30 лет снизилась с 18 до 5,0 на 1000 живорожденных.
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Волгарь
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:40
cergeyreznikua не знаю как 1988 , но 1990 можно - тогда выставили курс 2.2рубля-1доллар , если посчитать как изменился долар по евро , или другим валютам с 1990 , и сделать еще некоторые подсчеты , то мы получим что рубль 1990 года это около 16 грн
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Додано: Сер 19 кві, 2023 00:15
Спасибо "Финансу", приходилось считать:
88год:
1 $= 6,5руб.
Через "наполнение" и курс привязанный к дате расчёта(один день)
"Дата расчёта" - регламентирована КЗОТ = 1 календарный день.
Расчёт возможен только с официальными данными полученными из Банковской установы.
Производилось только в судебном порядке по запросу Суда.(До 2011 года)
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Додано: Чет 15 чер, 2023 22:13
1 руб = 100 грн
Но есть нюанс.
Сейчас изобилие товаров (даже во время войны)
В 1988 в официальной торговле всё (кроме уксуса) в дефиците.
Хлеб разбирали за 15-20 минут после завоза в магазин и люди ждали следующего завоза.
Вообще средний советский человек проводил 2 часа в сутки в очередях. (в отдельные времена 4-5 часов)
Если считать цены чёрного рынка на примере одежды курс 1 руб - 5 грн
Электронику типа магнитофоны - видеомагнитофоны считать некорректно т.к. технический прогресс... Но если посчитать в электронике то 1 руб - 1 украинская копейка.
ПС Все котировки это Покупательская способность естественно.
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