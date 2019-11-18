RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 702703704705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
239
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:Ліміти на оплату в інеті по кількості на день існують?
20 операцій. Лікується двінком на гарячку :wink:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 07.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:43

  extreme_lviv_ua написав:
  KVV написав:Ліміти на оплату в інеті по кількості на день існують?
20 операцій. Лікується двінком на гарячку :wink:

На гарячку дзвонив, в усі ліміти вкладаюсь(9 операцій було) - кажуть, що до банку не надходить запит з пейхаба

А пейхаб пропонує звертатись у банк або сплатити картою іншого банку - у них лімітів/проблем немає
KVV
 
Повідомлень: 212
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:38

  KVV написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  KVV написав:Ліміти на оплату в інеті по кількості на день існують?
20 операцій. Лікується двінком на гарячку :wink:

На гарячку дзвонив, в усі ліміти вкладаюсь(9 операцій було) - кажуть, що до банку не надходить запит з пейхаба

А пейхаб пропонує звертатись у банк або сплатити картою іншого банку - у них лімітів/проблем немає


Було те саме і також після 9-ти операцій
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4793592#p4793592
Десь через півтори доби само попустилось.
Тут є представник банку?
Хто допоможе розібратись?
Чи просто забити і розтягувати платежі у часі? :mrgreen:
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
Повідомлень: 315
З нами з: 27.02.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите обсуждение активно сейчас идёт по акции за 10 покупок от очевыгода?
anis
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 22.11.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:16

  anis написав:Подскажите обсуждение активно сейчас идёт по акции за 10 покупок от очевыгода?

Нет, по ответу на ваш вопрос https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4786282#p4786282
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 18.09.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 702703704705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Aps, melkh, patrikk, ramaz, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8964)
19.11.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.