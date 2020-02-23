Додано: Пон 24 лют, 2020 07:50

На іншому сайті також з Лікпей не вдалося сплатити знову, як і у п'ятницю, ані з 3DS з увімкненим СМС, ані без нього, і справа не в ліміті Укрсибу, бо тепер сума значно менша (~350 проти ~3000), а у тисячі факторів, котрі не розголошують. Усі мої платежі будь-де цією карткою завжди були реальні, за комуналь, квитки, садок і навчання, але щось пішло не так...