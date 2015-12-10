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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1020102110221023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02

:arrow:
Востаннє редагувалось klug в Пон 13 лип, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:43

  klug написав:
  anikola13 написав:18.14, а деньги не поступили.

Совість майте. Це дуже на вдачу платіж - мало який банк так пізно прийме. Сам факт, що Сибас так пізно відправляє - уже диво.

уважно прочитайте перед написанням коментарів
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:52

  velvet написав:
  klug написав:
  anikola13 написав:18.14, а деньги не поступили.

Совість майте. Це дуже на вдачу платіж - мало який банк так пізно прийме. Сам факт, що Сибас так пізно відправляє - уже диво.

уважно прочитайте перед написанням коментарів

Доречі, з Укрсибу до 18:00 СЕП день у день відправляють, а той же Конкорд ще встигає зараховувати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:53

В пятницу 3 июля отправил сеп из укрсиб-онлайн в 18:18 – в 18:50 уже засветились в укргазе.
Возможно, что готовятся к режиму работы 23/7 8)
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:37

  killer bees написав:В пятницу 3 июля отправил сеп из укрсиб-онлайн в 18:18 – в 18:50 уже засветились в укргазе.
Возможно, что готовятся к режиму работы 23/7 8)

Вместо того чтобы гадать, глянули бы регламент обработки платежей на сайте.
Перекази на рахунки юридичних осіб в UKRSIBBANK Робочі дні з 9:00 по 19:00
Перекази на рахунки в інших банках Робочі дні з 9:00 по 18:45
Всі інші операції 24/7
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
Повідомлень: 442
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:00

  Striker написав:
  MASolomko написав:Наличие этой функции зависит от страны (для СНГ она должна быть доступна) и от версии Android. Вроде как, начиная с Android 9 Google её решила вырезать.

В Украине недоступна. Например, на Realme запись доступна в России, а в Украине нет. Україна - це Європа. :)
Сорри за оффтоп)

Купил недавно Xiaomi Redmi Note 8 Pro, прошил индонезийскую прошивку на 9м андроиде, для записи разговоров, всё работает.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всім привіт. Підскажіть будь ласка, прийшов код по очевигоді 50 грн. Коли гроші зарахують, вони будуть входити у ліміт 500₴/міс? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  extreme_lviv_ua написав:Коли гроші зарахують, вони будуть входити у ліміт 500₴/міс?

Нет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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