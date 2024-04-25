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В смысле не работает? Карта в Украине работает. Резиденство Украины можно в Революте поставить. Шо Вы хотели сказать?
Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок бо через 6 місяців проживання по адресі яку ви вказали в анкеті (адреса ЄС) ви б стали резидентом країни. А адресу реєстрації ви теж не поміняєте на українську, щоб надати лише наш іпн (або серію і номер паспорта).
Тому як ви відкрили револют і не можете вказати іпн європейський, який у вас питають (укр можете не давати якщо не маєте )
теорія хороша, але практика показує що українській іпн + refugee працюють
adj написав:gonzo відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.
Це було недовго, потім вже так не можна було зробити. Зараз на додаток до укр. паспорта питають причину проживання в країні Європи, і відповідну посвідку. Але в кого вже була картка відкрита, ймовірно буде працювати до закінчення строку дії. В мене нещодавна запитали податковий номер, український їх влаштував.
Карта регалась на Польшу. ИНН украинский введен. На ней 200Евро. Счет в злотых =0. Первое снятие. Задача снять 200Евро в Германии. Снять не дает, пишет превышен лимит.. В подробностях операции, вроде как шото конвертирует через злотый.
Подскажите шо не так, как снять 200 Евро без комиссий?
ВIВ Кароч, расскажу шо да как. Ларчик просто открывался. На картах открытых на Польшу лимит снятия не 200Евро, а 800 злотых. Таким образом по курсу это около 185Евро. Вот 185 и дает снять без комиссии.
А в мене воно почало наполегливо просити податковий код країни, що вказана в адресі реєстрації. Довелося закрити, хоча потім мені розповіли, що я поспішив, і що його якщо також наполегливо посилати із такими запитами, то воно "здастся". Але вже маємо те, що маємо, хоча й шкода. Для закордонних операцій більше нічого подібного не знаю.