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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:26

Re: Revolut

  adj написав:Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок

По-вашему, если сейчас указать резиденство Украина и укр ИПН, то счет закроют?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:09

  adj написав:
  ВIВ написав:
  adj написав:Револют не оперує в Україні

В смысле не работает?
Карта в Украине работает.
Резиденство Украины можно в Революте поставить.
Шо Вы хотели сказать?

Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок бо через 6 місяців проживання по адресі яку ви вказали в анкеті (адреса ЄС) ви б стали резидентом країни. А адресу реєстрації ви теж не поміняєте на українську, щоб надати лише наш іпн (або серію і номер паспорта).

Тому як ви відкрили револют і не можете вказати іпн європейський, який у вас питають (укр можете не давати якщо не маєте :D )

теорія хороша, але практика показує що українській іпн + refugee працюють
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:32

gonzo відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:45

  adj написав:gonzo відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.

Це було недовго, потім вже так не можна було зробити. Зараз на додаток до укр. паспорта питають причину проживання в країні Європи, і відповідну посвідку. Але в кого вже була картка відкрита, ймовірно буде працювати до закінчення строку дії. В мене нещодавна запитали податковий номер, український їх влаштував.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:00

Re: Revolut

  M-Audio написав:запитали податковий номер, український їх влаштував.

Давно внесли украинский ИНН?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:37

  ВIВ написав:
  M-Audio написав:запитали податковий номер, український їх влаштував.

Давно внесли украинский ИНН?

Два-три місяці тому. Поки працює.
Картка до 2027 року
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 23:19

Re: Revolut

Карта регалась на Польшу. ИНН украинский введен.
На ней 200Евро. Счет в злотых =0. Первое снятие.
Задача снять 200Евро в Германии.
Снять не дает, пишет превышен лимит..
В подробностях операции, вроде как шото конвертирует через злотый.

Подскажите шо не так, как снять 200 Евро без комиссий?Зображення
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:13

ВIВ
Кароч, расскажу шо да как.
Ларчик просто открывался.
На картах открытых на Польшу лимит снятия не 200Евро, а 800 злотых. Таким образом по курсу это около 185Евро.
Вот 185 и дает снять без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 23:30

А в мене воно почало наполегливо просити податковий код країни, що вказана в адресі реєстрації. Довелося закрити, хоча потім мені розповіли, що я поспішив, і що його якщо також наполегливо посилати із такими запитами, то воно "здастся". Але вже маємо те, що маємо, хоча й шкода. Для закордонних операцій більше нічого подібного не знаю.
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