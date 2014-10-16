RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:03

И все-таки денег нет

Несмотря на победные реляции волгарей, рублей им не хватает:

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/14062018/35476
Законопроект, предусматривающий повышение государственной пошлины на загранпаспорт до пяти тысяч рублей принят во втором чтении депутатами Госдумы. Для детей в возрасте до 14 лет загранпаспорт обойдется в две с половиной тысячи рублей, передает Агентство "Москва".
Законопроект, как отмечается, предполагает увеличение госпошлины за регистрацию транспортных средств. Регистрация и выдача свидетельства ТС нового формата обойдется в полторы тысячи рублей, а выдача водительских прав в три тысячи рублей.


http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10518865
Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%, сказал «Ведомостям» директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:18

  Sommer написав:Несмотря на победные реляции волгарей, рублей им не хватает:

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10518865
Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%,


Бедняги так страдают, что за пять месяцев купили 700 тысяч новых автомобилей.
Сравнить с 32 тысячами купленными украинцами.
В 20 раз больше.
При разнице в населении в 5 раз.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 26.03.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:21

  Shram написав:
  Sommer написав:Несмотря на победные реляции волгарей, рублей им не хватает:

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10518865
Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%,


Бедняги так страдают, что за пять месяцев купили 700 тысяч новых автомобилей.
Сравнить с 32 тысячами купленными украинцами.


Вот взяли, и всю перемогу испоганили!
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:29

  Shram написав:
  Sommer написав:Несмотря на победные реляции волгарей, рублей им не хватает:

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10518865
Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%,


Бедняги так страдают, что за пять месяцев купили 700 тысяч новых автомобилей.
Сравнить с 32 тысячами купленными украинцами.
В 20 раз больше.
При разнице в населении в 5 раз.


Поскольку сегодня пятница и я добрый - посоветую волгарю погуглить что такое "евробляхи" и как они влияют на официальные продажи.

А то опять будут позориться рассказывая про "пустынные улицы Киева". :mrgreen:

И, кстати, расскажи - зачем повышать курс рубля, налоги, пенсионный возраст если вроде все так прекрасно и с сколенвстававно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:47

Еще немножко громких поебд

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/biznes-opustoshaet-banki-za-mesyac-so-schetov-uteklo-480-milliardov-rubley-1027112199
Российская банковская система пережила мощный отток средств корпоративных клиентов, компенсировать который пришлось государству в лице центробанка и Минфина.
В апреле частный бизнес вывел со счетов 480 миллиардов рублей, сообщает в обзоре по сектору международное рейтинговое агентство Fitch.
Наибольшие потери понес Газпромбанк, из которого утекло 298 млрд рублей, или 9% всех средств юрлиц. Отток полностью перекрыл поступления на счета предыдущего месяца (273 млрд рублей).
Из банков группы ВТБ корпоративные клиенты вывели 282 млрд рублей, или 6% всех депозитов. Ситибанк потерял 28% средств юрлиц, или 96 млрд рублей.
Отток средств корпораций удалось частично компенсировать за счет населения, которое отнесло в банки 277 млрд рублей за месяц, а также новых вливаний со стороны государства.
За месяц Минфин и ЦБ закачали в банковскую систему еще 543 миллиарда рублей, а общий объем государственного финансирования достиг рекордных 5,5 триллиона рублей, говорится в обзоре Fitch.


https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskim-bankam-napisali-nekrolog-1026935562
Самостоятельное "излечение" российского банковского сектора в ближайшей перспективе невозможно: лишь каждый пятый банк способен самостоятельно генерировать прибыль, чтобы пополнять капитал, а две трети кредитных организаций в последние 3 года хотя бы раз оказывались в критическом положении и смогли продолжить деятельность лишь за счет вливаний извне. Такой вывод содержится в опубликованном в среду докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По оценке агентства, в прошлом году крупнейшие российские банки, активы которых составляют 89% всей системы, вместо пополнения капитала за счет прибыли от операций начали его терять: средневзвешенное значение генерации капитала с 76 базисных пунктов рухнуло до минус 86 б.п.
Причиной стали убытки на 1,45 триллиона рублей, который были признаны тремя банками, национализированными за счет фонда санаций ЦБ. На спасение ФК "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка центробанк потратил 2,62 триллиона рублей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:00

И немножко статистики

Если посмотреть на отчет US treasury - http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt то можно заметить интересную тенденцию: за месяц РФ вынула оттуда около 50 миллиардов долларов. В апреле 2017-го у них было $104.9 миллиардов, в марте 2018-го - $96.1 млрд, а в апреле 2018-го - $48.7 млрд.

Так что денег таки нет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:10

  Sommer написав:Если посмотреть на отчет US treasury - http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt то можно заметить интересную тенденцию: за месяц РФ вынула оттуда около 50 миллиардов долларов. В апреле 2017-го у них было $104.9 миллиардов, в марте 2018-го - $96.1 млрд, а в апреле 2018-го - $48.7 млрд.

Так что денег таки нет.


ЗВР уменьшились?
Если нет, значит переложили в другие активы - золото и другие ценные бумаги и валюты.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 26.03.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:55

  Shram написав:
  Sommer написав:Если посмотреть на отчет US treasury - http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt то можно заметить интересную тенденцию: за месяц РФ вынула оттуда около 50 миллиардов долларов. В апреле 2017-го у них было $104.9 миллиардов, в марте 2018-го - $96.1 млрд, а в апреле 2018-го - $48.7 млрд.

Так что денег таки нет.


ЗВР уменьшились?
Если нет, значит переложили в другие активы - золото и другие ценные бумаги и валюты.


Ну расскажи, куда именно их переложили.

Заодно можешь рассказать, куда "переложили" деньги из резервного фонда и миллиардов 25 из ФНБ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 07.04.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 9, 10, 11
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
107 35324
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:03
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 129274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 12198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.