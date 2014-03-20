МТС разводит граждан Украины

Додано: Сер 25 лис, 2015 11:50

MTS. Снимают 1 грн за 1 звонок на MTS

Я пользуюсь МТС много лет. Менял сим-карты часто не задумываясь о тарифах, покупал вставлял и звонил, тк никогда проблем не было. Но, купил пакет с маленькой сим-картой(для смартфонов) и начались странности. Стал быстро пропадать баланс. Недавно я пополнил на 20 грн и через 3-4 дня стало 0. Я решил разобраться с ситуацией.

1. Отключил GOOD-OK, тк я его не заказывал, но мелодия у меня есть вместо гудков(была какая-то акция (сами подключили), что на 30 дней бесплатно, а потом снимают 11 или 13 грн в мес)

2. Отключил Конференц-cвязь. Я её и не подключал также. В интернете пишут, что МТС само подключило всем абонентам эту услугу и теперь по 1 грн в день снимают для помощи армии.

Это я сделал сегодня. После этого на счету было 5 копеек, я пополнил опять на 20 грн. И теперь уже решил понаблюдать(раньше я доверял МТС без вопросов), я совершил звонок на номер МТС и проверил баланс - стало 19.05, потом сделал еще один звонок на тот же номер и стало 18.05.

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