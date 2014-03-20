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МТС разводит граждан Украины

МТС разводит граждан Украины
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2015 14:29

Re: МТС разводит граждан Украины

После обнаружения таких списаний позвонил оператору и выяснилось что мне были подключены доп. услуги без моего ведома с пакетами минут и смс. Сами списания заметил случайно. А те звонки, что были бесплатными внутри сети, стали не совсем бесплатными. А именно при совершении первого звонка в день снимается дневная абонплата за услугу бесплатных звонков! Это полнейший бред. А если использовать слишком много бесплатных минут в месяц то эта абонплата за внутрисетевые звонки становится автоматической независимо от ее использования.
feofania
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2015 14:34

Re: МТС разводит граждан Украины

Пакет называется Супер МТС 3D Ноль. Речь идет об абонплате при звонках абонентам МТС 0 грн 100 мин/день.
feofania
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2015 11:50

Re: МТС разводит граждан Украины

MTS. Снимают 1 грн за 1 звонок на MTS
Я пользуюсь МТС много лет. Менял сим-карты часто не задумываясь о тарифах, покупал вставлял и звонил, тк никогда проблем не было. Но, купил пакет с маленькой сим-картой(для смартфонов) и начались странности. Стал быстро пропадать баланс. Недавно я пополнил на 20 грн и через 3-4 дня стало 0. Я решил разобраться с ситуацией.
1. Отключил GOOD-OK, тк я его не заказывал, но мелодия у меня есть вместо гудков(была какая-то акция (сами подключили), что на 30 дней бесплатно, а потом снимают 11 или 13 грн в мес)
2. Отключил Конференц-cвязь. Я её и не подключал также. В интернете пишут, что МТС само подключило всем абонентам эту услугу и теперь по 1 грн в день снимают для помощи армии.
Это я сделал сегодня. После этого на счету было 5 копеек, я пополнил опять на 20 грн. И теперь уже решил понаблюдать(раньше я доверял МТС без вопросов), я совершил звонок на номер МТС и проверил баланс - стало 19.05, потом сделал еще один звонок на тот же номер и стало 18.05.
Тариф СМАРТФОН 3G ПЕРВЫЙ МТС УКРАИНА
igrok111
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:38

МТС всегда всех накручивает
Tonnistark
 
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