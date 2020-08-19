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фінансові ринки та послуги / Фінансові афери та кримінал / Lifecell разводит абонентов Lifecell разводит абонентов + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

#<12 Додано: Вів 26 лис, 2019 13:29 10/9/9 написав: Долярчик,

3Mob не пробували?

Тарифи:

Green 10грн/місяць,

річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку),

річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку).

http://3mob.ua/prices-individual 3Mob не пробували?Тарифи:Green 10грн/місяць,річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку),річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку).

... моя дружина на цьому....(заради інету) ... моя дружина на цьому....(заради інету) ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 8507 З нами з: 19.10.15 Подякував: 528 раз. Подякували: 564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 00:14 Долярчик написав: 10/9/9 написав: , до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?

Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.

Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу. , до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.

- вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонА



п. с.

- я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це!

- ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб.....

- і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +!

- ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?!

- я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає!

- навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс!

- тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене!

- дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ! - вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонАп. с.- я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це!- ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб.....- і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +!- ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?!- я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає!- навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс!- тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене!- дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ!

я абонент юмс-мтс-водафон з 2002 року.

і з власного досвіду знаю що все те що вас злить в київстарі - в них так само

вони йдуть на поступки тільки коли перестаєш користуватися їх послугою.



ЗІ

два роки назад перейшов на київстар. після того як вони ввели послугу два інета в одному пакеті. за 100 грн маю інет на стаціонарі, на смартфоні та додаткову сімку для додаткового пристрою (планшет або модем за бажанням).

а водафон вже запропонував пакет за 30 грн аби тільки повернувся. я абонент юмс-мтс-водафон з 2002 року.і з власного досвіду знаю що все те що вас злить в київстарі - в них так самовони йдуть на поступки тільки коли перестаєш користуватися їх послугою.ЗІдва роки назад перейшов на київстар. після того як вони ввели послугу два інета в одному пакеті. за 100 грн маю інет на стаціонарі, на смартфоні та додаткову сімку для додаткового пристрою (планшет або модем за бажанням).а водафон вже запропонував пакет за 30 грн аби тільки повернувся. mephala Повідомлень: 6982 З нами з: 07.04.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 784 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 сер, 2020 09:53 Рекомендую тариф лайффак amosov777395

Повідомлень: 3 З нами з: 20.08.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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