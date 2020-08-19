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Lifecell разводит абонентов

Lifecell разводит абонентов
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:29

  10/9/9 написав:Долярчик,
3Mob не пробували?
Тарифи:
Green 10грн/місяць,
річний 250грн/рік (21грн/місяць в перерахунку),
річний+ 365грн/рік (31грн/місяць в перерахунку).
http://3mob.ua/prices-individual

... моя дружина на цьому....(заради інету)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:14

  Долярчик написав:
  10/9/9 написав:, до речі, ви нові тарифи вашого мобільного оператора бачили?
Наприклад, того ж Київстар, які були тарифи-2018, які є тарифи-2019, і на що вас у примусовому порядку переведуть/перевели у 2020? Як вам той стрибок цін? Вже навіть не +20%, а значно більше.
Короче, Київстар (ну і інші) випереджаючими кроками-тарифами рухається у Европу.

- вже, майже, рік, як я послав київстара на йух з його хитровимаханістю(хоча, домашній інет маю його) і перейшов на водУфонА :)

п. с.
- я, взагалі, їхню політику з тим ПРИМУСОВИМ переведенням на вищий тариф не розумію/злить мене це!
- ну, думаю, може за пару місяців зателефонують, запитають - чому перестав користуватись ними?... - може запропонують якісь варіанти, відносно моїх потреб.....
- і так, справді зателефонували.... - але, не випитували, ЧОМУ я їх залишив?.... а лише зразу запропонували свою якусь туфту/тариф за 100грн +!
- ну, типу там якісь плюшки і т. д..... - а мені нах то?!
- я і так мужньо терпів, коли мене з 35, перевели на 55....-а от коли черговий раз, перевели мене на 75(і це все на протязі року) - я тупо перестав поповнювати його, а перейшов на водУфонА, на пакет, якого зараз вже немає - за 10грн/міс!- і мені вистачає!
- навіть, якшо залізу по-за межами пакету, то все рівно, вкладаюсь в 50грн/міс!
- тож, нехай, київстар сосе..... або "перепрошує" мене! :)
- дурні, не хотіли мати з мене по 55грн/міс - мають тепер НУЛЬ!

я абонент юмс-мтс-водафон з 2002 року.
і з власного досвіду знаю що все те що вас злить в київстарі - в них так само :mrgreen:
вони йдуть на поступки тільки коли перестаєш користуватися їх послугою.

ЗІ
два роки назад перейшов на київстар. після того як вони ввели послугу два інета в одному пакеті. за 100 грн маю інет на стаціонарі, на смартфоні та додаткову сімку для додаткового пристрою (планшет або модем за бажанням).
а водафон вже запропонував пакет за 30 грн аби тільки повернувся.
mephala
 
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Рекомендую тариф лайффак
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