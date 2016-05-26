Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

Haza
В ощаде % по депо в числе в день открытия. Но почему то иногда % плавают, в основном по валютным. По выпискам действительно иногда разные периоды. Возможно ли в программе подправлять периоды выплат?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:27
Haza
В ощаде % по депо в числе в день открытия. Но почему то иногда % плавают, в основном по валютным. По выпискам действительно иногда разные периоды. Возможно ли в программе подправлять периоды выплат?
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Додано: Вів 05 чер, 2018 07:03
greenozon
1. Збільшу
2. Тут потрібно розбиратися, гляну в чому може бути причина
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:05
valya
В параметрах рахунку є поле "Початок нарахування %" (Біля "Терміну"). Ставте датою відкриття.
В параметрах виплати (два рази клік на виплату) можете змінювати дату "Дату операції". Сума % буде перерахована
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