Haza
В ощаде % по депо в числе в день открытия. Но почему то иногда % плавают, в основном по валютным. По выпискам действительно иногда разные периоды. Возможно ли в программе подправлять периоды выплат?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:27
Haza
В ощаде % по депо в числе в день открытия. Но почему то иногда % плавают, в основном по валютным. По выпискам действительно иногда разные периоды. Возможно ли в программе подправлять периоды выплат?
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Додано: Вів 05 чер, 2018 07:03
greenozon
1. Збільшу
2. Тут потрібно розбиратися, гляну в чому може бути причина
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:05
valya
В параметрах рахунку є поле "Початок нарахування %" (Біля "Терміну"). Ставте датою відкриття.
В параметрах виплати (два рази клік на виплату) можете змінювати дату "Дату операції". Сума % буде перерахована
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:15
Питання автору -
чи знає програма про новий банк під назвою "РВС Банк" (RwS)
дякую.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:59
Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
сьогодні програма знову зависла, на цей раз без усяких віддалених доступів
тобто головне вікно і елементи - видно, але на кліки миші чи клавіатури - НЕ реагує
єдине рішення - вбити процес, але це не є добре.
які дані треба автору щоб почати детективне розслідування неприємного багу?
+50грн !
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