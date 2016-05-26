Haza
В ощаде % по депо в числе в день открытия. Но почему то иногда % плавают, в основном по валютным. По выпискам действительно иногда разные периоды. Возможно ли в программе подправлять периоды выплат?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:27
Haza
В ощаде % по депо в числе в день открытия. Но почему то иногда % плавают, в основном по валютным. По выпискам действительно иногда разные периоды. Возможно ли в программе подправлять периоды выплат?
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Додано: Вів 05 чер, 2018 07:03
greenozon
1. Збільшу
2. Тут потрібно розбиратися, гляну в чому може бути причина
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:05
valya
В параметрах рахунку є поле "Початок нарахування %" (Біля "Терміну"). Ставте датою відкриття.
В параметрах виплати (два рази клік на виплату) можете змінювати дату "Дату операції". Сума % буде перерахована
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:15
Питання автору -
чи знає програма про новий банк під назвою "РВС Банк" (RwS)
дякую.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:59
Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
сьогодні програма знову зависла, на цей раз без усяких віддалених доступів
тобто головне вікно і елементи - видно, але на кліки миші чи клавіатури - НЕ реагує
єдине рішення - вбити процес, але це не є добре.
які дані треба автору щоб почати детективне розслідування неприємного багу?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 23:17
Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
питання до колег і автора програми - є можливість користуватись на двух чи більше пристороях програмою одночасно ?...з теорії мабудь потрібно встановити програму на кількох пристроях на на флешці розмістити папку Deposit.dat ? якось портібно вказати шлях до цієї папки ? Одним словом ....як це зробити , якщо можливо ?
Чи..можливо такий варіант : істалювати програму на флешку ну і підключати її на різні компи ? так буде працювати ? ..і ще якщо в такому варіанті на одному пристрої Віндовс 10 на іншому 7....?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 05:05
Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
full portable версию инсталлировать на флешку и использовать на разных компьютерах - так немного медленнее работает, но нет необходимости инсталлировать программу на чужой
На своих можно ставить не portable версию и на флешке носить только deposit.dat - копировать в директорию с программой
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Додано: Пон 30 лип, 2018 06:46
Автор, в целях безопасности, часто файлик Deposit находится на флешке, отдельно от программы, либо просто в другом месте. Можете переименовать файлы Deposit и DepositEmpty в Data и DataEmpty соответственно?
Deposit привлекает постороннее внимание, усиливая желание поковырять файл, а Data как Data – непонятно, что там внутри
А название программы Менеджер депозитов я переименовываю на что-то другое
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:19
і ще побажання
іконку змінити - на череп і кості!
+50грн !
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