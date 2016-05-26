У депозитов и овгз разное налогообложение. Можете сделать отдельно ОВГЗ?
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Додано: Сер 19 вер, 2018 11:53
Додано: Сер 19 вер, 2018 13:16
Поддерживаю!!! Сам столкнулся. Нужен банк "ОВГЗ"/"ОВДП". Под него - отдельное налогообложение (нет НДФЛ, только ВС). Там же добавить даты выплаты купона и погашения, а также указать размер комиссии на покупку. Даты открытия изменить на дату покупки. Примерно так... Так как даты выплаты купона идут по своему графику и в таблице не будут видны, то хорошо бы прикрутить напоминания об этом.
Заранее спасибо!
З.Ы. Или автор забросил свое детище? Давно не было обновлений. Если так - очень и очень жаль
Додано: Чет 20 вер, 2018 16:02
Додано: Чет 20 вер, 2018 21:52
Файл даних можете перейменувати як завгодно, головне щоб його розширення було dat. Потім у програмі потрібно буде вибрати його вручну через "Мої гроші" -> "Файли даних" якщо його програма сама автоматом не підтягне
Додано: Чет 20 вер, 2018 21:57
На рахунок ОВГЗ. Глобальних змін робити немає часу наразі. Тому потрібно "викручуватися" тим чим є. Якщо немає можливості реалізувати щось дуже необхідне - пишіть, можливо додам.
Наразі програма перебуває в стані підтримки без глобальних змін.
Додано: Пон 01 жов, 2018 08:48
Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Было бы хорошо еще и пополнять через такие программы депозиты. А то сделали запрет и только налом - очень не удобно клиентам, многие жалуются.
Додано: Пон 01 жов, 2018 09:46
Автор! Если сейчас программа в таком состоянии, было бы замечательно сделать хотя бы минимум для возможности учета ОВГЗ. В моем понимании, в параметрах счета опцию "Без налога" нужно разбить на "Без НДФЛ" и "Без ВС". И в настройках программы общую сумму налога разбить на "НДФЛ" и "ВС" с указанием размера для каждого - 18 и 1,5 %% соответственно. По мне - это легче, чем делать отдельный банк ОВГЗ с отдельными параметрами... хотя, я не спец, могу и ошибаться. Думаю, всех, кому нужно ОВГЗ, устроит такое решение и оно Относительно простое.
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:53
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:05
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такого Україна ще не бачила.
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