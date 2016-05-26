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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 63
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
16%
10
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
17%
11
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
67%
42
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 11:53

  Haza написав:greenozon
Заводите новий банк "Україна"/"Україна облігації"/"Держ. облігації" і т.п. Потім створюєте депозитний рахунок в новому банку. Все

У депозитов и овгз разное налогообложение. Можете сделать отдельно ОВГЗ?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 13:16

  Яша написав:
  Haza написав:greenozon
Заводите новий банк "Україна"/"Україна облігації"/"Держ. облігації" і т.п. Потім створюєте депозитний рахунок в новому банку. Все

У депозитов и овгз разное налогообложение. Можете сделать отдельно ОВГЗ?

Поддерживаю!!! Сам столкнулся. Нужен банк "ОВГЗ"/"ОВДП". Под него - отдельное налогообложение (нет НДФЛ, только ВС). Там же добавить даты выплаты купона и погашения, а также указать размер комиссии на покупку. Даты открытия изменить на дату покупки. Примерно так... Так как даты выплаты купона идут по своему графику и в таблице не будут видны, то хорошо бы прикрутить напоминания об этом.
Заранее спасибо!

З.Ы. Или автор забросил свое детище? Давно не было обновлений. Если так - очень и очень жаль :cry:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 16:02

  la9 написав:З.Ы. Или автор забросил свое детище? Давно не было обновлений. Если так - очень и очень жаль :cry:

Может человек просто занят. :roll:

Последнее сообщение: Укрсоцбанк Альфа-Групп Чт 13 сен, 2018 17:57
Пенс
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 21:52

  la9 написав:Автор, в целях безопасности, часто файлик Deposit находится на флешке, отдельно от программы, либо просто в другом месте. Можете переименовать файлы Deposit и DepositEmpty в Data и DataEmpty соответственно?
Deposit привлекает постороннее внимание, усиливая желание поковырять файл, а Data как Data – непонятно, что там внутри :wink:

А название программы Менеджер депозитов я переименовываю на что-то другое :mrgreen:

Файл даних можете перейменувати як завгодно, головне щоб його розширення було dat. Потім у програмі потрібно буде вибрати його вручну через "Мої гроші" -> "Файли даних" якщо його програма сама автоматом не підтягне
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 21:57

На рахунок ОВГЗ. Глобальних змін робити немає часу наразі. Тому потрібно "викручуватися" тим чим є. Якщо немає можливості реалізувати щось дуже необхідне - пишіть, можливо додам.

Наразі програма перебуває в стані підтримки без глобальних змін.
Haza
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:48

Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

Было бы хорошо еще и пополнять через такие программы депозиты. А то сделали запрет и только налом - очень не удобно клиентам, многие жалуются.
Istesha
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 09:46

  Haza написав:На рахунок ОВГЗ. Глобальних змін робити немає часу наразі. Тому потрібно "викручуватися" тим чим є. Якщо немає можливості реалізувати щось дуже необхідне - пишіть, можливо додам.

Наразі програма перебуває в стані підтримки без глобальних змін.

Автор! Если сейчас программа в таком состоянии, было бы замечательно сделать хотя бы минимум для возможности учета ОВГЗ. В моем понимании, в параметрах счета опцию "Без налога" нужно разбить на "Без НДФЛ" и "Без ВС". И в настройках программы общую сумму налога разбить на "НДФЛ" и "ВС" с указанием размера для каждого - 18 и 1,5 %% соответственно. По мне - это легче, чем делать отдельный банк ОВГЗ с отдельными параметрами... хотя, я не спец, могу и ошибаться. Думаю, всех, кому нужно ОВГЗ, устроит такое решение и оно Относительно простое.
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:06

  la9 написав:всех, кому нужно ОВГЗ,

И много таких? ИМХО мизер...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:53

  Vorlon написав:
  la9 написав:всех, кому нужно ОВГЗ,

И много таких? ИМХО мизер...

Ну это пока приват не запустил покупку овгз через п24
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залишилось якигось 3 місяці до революційного продукту для масс!
такого Україна ще не бачила.
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greenozon
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