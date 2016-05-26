Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:16
0720 написав:
не можу знайти останню версію для завантаження, хотів поставити на новий комп, а в першому пості посилання лише на стару версію 2.5.5.0 -- ця версія не хоче працювати у Windows 10 внаслідок параметрів доступу до файлів даних в папках ProgramFiles та ProgramFiles(x86)
де можна завантажити останню версію та який в неї номер (2.5.8.0?)
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4211207#p4211207 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4211242#p4211242
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Повідомлень: 2190
З нами з: 18.09.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 436 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:04
Шановне товариство!
Щось давно не читав тему
Які покращення є у версії 2.5.8.0. в порівнянні з 2.5.4.0?
V2
4
Повідомлень: 6261
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 979 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:05
V2 написав:
Шановне товариство!
Щось давно не читав тему
Які покращення є у версії 2.5.8.0. в порівнянні з 2.5.4.0?
Чого заморочуватись, ставте останню. Програма чудова.
Мабуть дрібні покращення, уточнення, виправлення, оптимізація. Точніше - до автора, велика йому подяка.
*******
valya
Повідомлень: 1119
З нами з: 31.10.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:54
V2 написав:
Шановне товариство!
Щось давно не читав тему
Які покращення є у версії 2.5.8.0. в порівнянні з 2.5.4.0?
Тут деталі по кожній із версій:
viewtopic.php?p=4016173#p4016173 viewtopic.php?p=4048718#p4048718 viewtopic.php?p=4198113#p4198113
Haza
3
Повідомлень: 3157
З нами з: 30.10.07
Подякував: 239 раз.
Подякували: 524 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:24
Haza
2.5.7.0 - Файл, который вы пытаетесь скачать, больше не существует.
https://mega.nz/#!q9xWSBRT!1Uf9YbqPUMe2 ... XWtjfu7V1o
До речі, в чому відмінності (яке призначення) версій Portable та Full Portable?
V2
4
Повідомлень: 6261
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 979 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:53
Haza
3
Повідомлень: 3157
З нами з: 30.10.07
Подякував: 239 раз.
Подякували: 524 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:59
Дякую, шановний
Haza ! Дану версію (2.5.7.0) можна просто ставити на існуючу (2.5.4.0) чи копіювати файл депозіт.дат, а потім його закидати в нову версію?
V2
4
Повідомлень: 6261
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 979 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 22:00
Haza
Супер новини!
дякую що не забуваєте за свій щедевр!
ну й як завжди - старі побажання в силі
greenozon
Повідомлень: 6250
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 359 раз.
Профіль
Додано: Нед 20 жов, 2019 22:34
V2 Як завгодно, головне не перезапишіть свій deposit.dat
Haza
3
Повідомлень: 3157
З нами з: 30.10.07
Подякував: 239 раз.
Подякували: 524 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:18
Подскажите кто пользуется подробной программой на Андроиде, нужна простейшая с минимальными требованиями?
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3173
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 205 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему