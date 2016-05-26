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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 225226227228

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 66
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
15%
10
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
20%
13
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
65%
43
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:51

Звіт про критичну помилку
---------------------------------
Недавно додавав новий депозит (і це був новий банк).
Додав, але після додавання цього депозиту сталась якась помилка (щось там bad Decimal) вже точно не пригадаю, на жаль скрін не зробив.
Але далі трапилась реальна катастрофа - програма забула, що вона має запитувати пароль на запуску!!!
перевіряв декілька разів запуск - не питається більше пароля!
зайшов в налаштування - там пароля нема. Виходить він самостійно "злетів".
Добре що дані всі на місці, але з моєї точки зору це дуже погана проблема.
чому?
програма може "забути" що вона має питатись пароль і дані будуть доступні кожному!
прохання проаналізувати чому таке могло статись і виправити критичну помилку
дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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