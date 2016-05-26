Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Звіт про критичну помилку --------------------------------- Недавно додавав новий депозит (і це був новий банк). Додав, але після додавання цього депозиту сталась якась помилка (щось там bad Decimal) вже точно не пригадаю, на жаль скрін не зробив. Але далі трапилась реальна катастрофа - програма забула, що вона має запитувати пароль на запуску!!! перевіряв декілька разів запуск - не питається більше пароля! зайшов в налаштування - там пароля нема. Виходить він самостійно "злетів". Добре що дані всі на місці, але з моєї точки зору це дуже погана проблема. чому? програма може "забути" що вона має питатись пароль і дані будуть доступні кожному! прохання проаналізувати чому таке могло статись і виправити критичну помилку дякую