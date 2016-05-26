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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 225226227228

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 67
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
16%
11
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
19%
13
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
64%
43
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:51

Звіт про критичну помилку
---------------------------------
Недавно додавав новий депозит (і це був новий банк).
Додав, але після додавання цього депозиту сталась якась помилка (щось там bad Decimal) вже точно не пригадаю, на жаль скрін не зробив.
Але далі трапилась реальна катастрофа - програма забула, що вона має запитувати пароль на запуску!!!
перевіряв декілька разів запуск - не питається більше пароля!
зайшов в налаштування - там пароля нема. Виходить він самостійно "злетів".
Добре що дані всі на місці, але з моєї точки зору це дуже погана проблема.
чому?
програма може "забути" що вона має питатись пароль і дані будуть доступні кожному!
прохання проаналізувати чому таке могло статись і виправити критичну помилку
дякую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 19:45

Шановний Haza!
Чомусь з 20 березня не оновлюються курси валют.
Можливо, щось придумаєте ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 19:59

  V2 написав:Шановний Haza!
Чомусь з 20 березня не оновлюються курси валют.
Можливо, щось придумаєте ;)

С 20 по сегодня на сайте источнике данных не обновлялась информация
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:53

  V2 написав:Шановний Haza!
Чомусь з 20 березня не оновлюються курси валют.
Можливо, щось придумаєте ;)


Дослідив, програма бере (брала) курси валют тут

https://sravnibank.com.ua/kursy-valut/c ... 2020-05-24

якщо вбити це посилання в броузері стане ясно що трапилось!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:24

Курси валют

Курси валют запрацювали. Власник ресурсу https://sravnibank.com.ua змінився. Новий власник пішов назустріч і продовжив дію ключа для АПІ на рік безкоштовно.
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:48

Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

Версия 2.5.8.0
При клике на таб "История счетов" стало лететь исключение (NullReferenceExcept в ReCalcHistorySuma()
Скопировать текст не удается.
tta757
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:28

tta757
робіть малюнок і викладайте тут
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:57

Можливо вже обговорювалося - чи є якась можливість встановлення програми на Endless OS (Linux).
Грошима треба управляти, а не служити їм (с)
kirillganchev
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:33

  kirillganchev написав:Можливо вже обговорювалося - чи є якась можливість встановлення програми на Endless OS (Linux).


Менеджер депозитів - програма під Віновс
якщо ваш Лінукс підтримує емулятор віндовса, наприклад Wine
тоді ставите емулятор, а вже в ньому запускаєте потрібну віндовс програму
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:40

greenozon Дякую! Спробую.
Грошима треба управляти, а не служити їм (с)
kirillganchev
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