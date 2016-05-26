Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:55
Автору на замітку - «Мінфін» запустив новий сервіс для API курсів валют — Minfin for Developers
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:27
на замітку:
Кнопки "Зберегти" і "Відміна". В українській мові слово відміна недоречне. Правильно: скасувати.
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