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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 226227228229

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 68
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
18%
12
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
19%
13
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:55

Автору на замітку - «Мінфін» запустив новий сервіс для API курсів валют — Minfin for Developers

https://minfin.com.ua/ua/2020/07/14/488 ... eekly_news
:!: :idea: :o
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:27

на замітку:
Кнопки "Зберегти" і "Відміна". В українській мові слово відміна недоречне. Правильно: скасувати.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 12:13

Давно не було новин від автора чудової програми

чи можна дізнатись про наступні плани?...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 08:31

Доброго дня. Дійсно давно автор цієї чудової програми не радував нас своєю присутністю. Немає до кого звернутися, якщо виникають питання. Наприклад у мене припинилися оновлюватися курси валют. Всім Перемоги та залишитися неушкодженими.
sedna_ua
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:40

  sedna_ua написав:Доброго дня. Дійсно давно автор цієї чудової програми не радував нас своєю присутністю. Немає до кого звернутися, якщо виникають питання. Наприклад у мене припинилися оновлюватися курси валют. Всім Перемоги та залишитися неушкодженими.


щодо авто-оновлення курсів див тут деталі viewtopic.php?p=4972489#p4972489
greenozon
 
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