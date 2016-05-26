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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:55
Автору на замітку - «Мінфін» запустив новий сервіс для API курсів валют — Minfin for Developers
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:27
на замітку:
Кнопки "Зберегти" і "Відміна". В українській мові слово відміна недоречне. Правильно: скасувати.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 12:13
Давно не було новин від автора чудової програми
чи можна дізнатись про наступні плани?...
Додано: Вів 21 лют, 2023 08:31
Доброго дня. Дійсно давно автор цієї чудової програми не радував нас своєю присутністю. Немає до кого звернутися, якщо виникають питання. Наприклад у мене припинилися оновлюватися курси валют. Всім Перемоги та залишитися неушкодженими.
Додано: Вів 21 лют, 2023 09:40
щодо авто-оновлення курсів див тут деталі viewtopic.php?p=4972489#p4972489
Додано: Вів 21 лют, 2023 12:12
greenozon Дякую за відповідь, але інформація стосувалася 2020 року і аж ніяк не актуальна на сьогодення. Крім того оновлення валют у мене йшло без ніяких порушень до 15 лютого. А потім щось трапилось і я гадаю, що не десь там... а у мене. Тому і сподівався, що може поважний автор відгукнеться і можливо допоможе.
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:15
Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
На Андроїді хтось користуєтся подібним додатком, порадьте
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