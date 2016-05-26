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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 227228229230

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 68
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
18%
12
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
19%
13
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 27 кві, 2023 10:27

Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

По замовчуванню встановив розмір зображення - 125%.
Всі програми відображаються коректно, тільки трішки попливла чіткість в менеджері депозитів.
При поверненні до 100% - в менеджері все ок.
Проте, не зручно користуватися іншими програмами.
Ось така дилема ...
V2
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Повідомлень: 8169
З нами з: 03.07.09
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 19:55

  V2 написав:По замовчуванню встановив розмір зображення - 125%.
Всі програми відображаються коректно, тільки трішки попливла чіткість в менеджері депозитів.
При поверненні до 100% - в менеджері все ок.
Проте, не зручно користуватися іншими програмами.
Ось така дилема ...

Откройте папку с программой. На экзешнике через правую кнопку мыши - Свойства-Совместимость-Изменить параметры высокого DPI и отметьте галочкой, как на скрине. Сохраните-Применить.
И будет вам счастье!
https://ibb.co/ykKxLcz

З.Ы. Картинку не могу сюда загрузить
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 21:44

la9
ДЯКУЮ, Друже!!!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 27 тра, 2023 08:29

Питання публіці - чи є в когось набір оновлених та й загалом нових іконок для програми?
адже від часу останнього релізу було додано трішки банків (фін-техи)

та й старі деякі банки зробили візуальний ребрендінг

дякую наперед
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:52

greenozon
Іконки можна змінювати в довіднику банків. Створюєте файл локально на диску і вказуєте шлях до неї
Haza
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Повідомлень: 3177
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