klug
Дякую, перевірю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:59
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Пользовалась их системой переводов. Потеряли сначала деньги, потом долго отнекивались, что это банк получателя. Потом нашли таки и перевели. Только почти неделя прошла. Вот такие у банка "мгновенные" переводы.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:57
Поділіться досвідом, хто користувався послугою Айбокс Банка з купівлі облігацій? Яка специфіка?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:43
специфика такая, что первичные дилеры он не входит, остальное вторично
это конечно если ОВДП ОВГЗ
если вы парень рисковый и хотите в МХП какой нибудь сыграть, то... не знаю, стоит ли не с крунпяком связываться
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