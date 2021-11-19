RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:22

klug
Дякую, перевірю.
Vesna
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:59

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Пользовалась их системой переводов. Потеряли сначала деньги, потом долго отнекивались, что это банк получателя. Потом нашли таки и перевели. Только почти неделя прошла. Вот такие у банка "мгновенные" переводы.
Инна Васильевна
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:57

Поділіться досвідом, хто користувався послугою Айбокс Банка з купівлі облігацій? Яка специфіка?
videofor
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:43

  videofor написав:Поділіться досвідом, хто користувався послугою Айбокс Банка з купівлі облігацій? Яка специфіка?


специфика такая, что первичные дилеры он не входит, остальное вторично

это конечно если ОВДП ОВГЗ

если вы парень рисковый и хотите в МХП какой нибудь сыграть, то... не знаю, стоит ли не с крунпяком связываться
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2916
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, tarask і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10069, 10070, 10071
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100706 13190176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 22:43
kluychkooleg
Райффайзен Банк 1 ... 838, 839, 840
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8398 2056164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 22:12
cohan
А-Банк 1 ... 1952, 1953, 1954
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19537 3168320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 21:04
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2632)
19.11.2021 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.