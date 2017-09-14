RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От бачите , ЛАД, якщо людина тормоз, то вона всюди тормоз.
Не розрізняє «померло насильно столько то лямов » і «не народились або виїхали».
Ну от мені таких втрачати, як бігунців, не жалко. Навіщо нам тормози? Згодні?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..

Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 22:43

  BIGor написав:
  _hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..

Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.

Насправді нічого тут смішного нема.
Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)

Хоч це надто спрощено, але частково це так.
А наприклад в селах так точно половина населення не знає чим зайнятись, бо коровники радянські на кирпич вже розібрали , метал продали і пропили, а землі фермер як обробляв так і продовжує
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 22:50

  BIGor написав:
  _hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..

Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.

Ну там-то понятно - клиника. Но тут-то - адекватный, вроде, был...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 22:54

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..

Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.

Насправді нічого тут смішного нема.
Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)

Хоч це надто спрощено, але частково це так.
......

Ок - допустим. Один вопрос: где гарантия, что выедут только бесполезные баристы/барбер-шоперы с грумершерами? Ну и да - селюков с собой заберут...
А то есть небольшая опасность, что на европейских фабриках еще и "всякие" инженеры могут пригодиться...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 23:44

кажете мобілізуватись маємо усі бо нема кому фронт тримати? https://censor.net/ua/news/3588528/suty ... ten-detali

У Конча-Заспі сталася збройна сутичка між представниками ГУР та військовими частини А4005. За даними правоохоронців, розвідники зайшли на територію санаторію "Жовтень" та ненадовго взяли в полон 10 військовослужбовців. Джерело: https://censor.net/ua/n3588528
Re: Напад росії і білорусі на Україну

А вертолётной поддержки с воздуха в виде одного боевого загоревшего трансгендера 162/94 на Ми-2 не было?
  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Смотрю, сегодня был бенефис trololo. :)
Смена караула?
Заступил вместо песикота?

стесняюсь спросить у вас близорукость или дальнезоркость?
или все таки прогрессирующая катаракта в комплекте с глаукомой?
сегодня бенефис ЖЫРНОГО тролля ху.юнтера которого кормили все форумчане, что лично для меня очень непонятно...

Не стесняйтесь, спрашивайте.
Только сначала посчитайте количество постов.

в прокуратуре товарища младопенса считать не учили
Он как и тропиздло ментально гуманитарий(юрыст)
Таблица умножения и тем более Брадиса на память - то для лохов которых надо грузить и брить.
