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Обязательный выкуп акций

Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:43

не хочу продавать акции

а если я не хочу акции продавать ? что делать?
evgenygilbuj
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:31

evgenygilbuj, если пришел бумажный документ, то, подозреваю, что бумаги уже не Ваши - они списаны с Вашего счёта в пользу подателя вымоги.
  evgenygilbuj написав:конечный владелец находиться на кипре

Как уже Вам написали выше, скорее всего у Вас были акции одного из предприятий структуры СКМ.
Значит, Вам прямая дорога за деньгами в ПУМБ.
Поишите дату выплаты по уже не Вашему предприятию.
Как избежать такой ситуации в будущем?
Покупать бумаги на цивилизованном рынке. Почитайте ветку Инвестиции на рынках США. ETF.
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:06

  evgenygilbuj написав:а если я не хочу акции продавать ? что делать?


В Вашем случае имеет место быть Принуди́тельный вы́куп а́кций у миноритарных акционеров по требованию мажоритарного акционера или сквиз-а́ут (от англ. squeeze out — «вытеснение», «выдавливание»)
Для начала перейти в профильную тему Squeeze-out https://forum.finance.ua/topic213672.html

В данной ветке обсуждается обязательный выкуп акций эмитентом по требованию акционера (бай бек)
здесь у вас меньше шансов получить ответ на свой вопрос
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:39

Re: Обязательный выкуп акций

Ездил подавать заявление в Аваль. Общее настрой - давить на желающих подать заявление угрозой: подаёшь заявление - теряешь дивиденды. Мол до 27 мая - заявление, до 27 июня - обязательно подать договор. Всё это в устном виде. Потребовал изложить это в письменном виде. Написал заявление, что бы данную ситуацию разъяснили. Но заявление на выкуп - подал.
Про то что через месяц обязан подать договор - я что то пропустил в оферте?

нашёл следующее: "Згідно із абз. 6 Роз’яснення №7 подання акціонером письмової вимоги про обов'язковий викуп акцій є подією, з якою пов'язаний початок перебігу строку, протягом якого акціонерне товариство зобов'язане здійснити сплату вартості акцій, які викупаються на вимогу акціонера, незалежно від терміну направлення товариством повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій."
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:10

lrs7719 Я телефонував сьогодні цілий день на 2 телефони зазначені в листі. Ніхто не піднімає слухавку.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:20

  Філ написав:lrs7719 Я телефонував сьогодні цілий день на 2 телефони зазначені в листі. Ніхто не піднімає слухавку.


Вообще ни одного посетителя не было. Обрабатывали полчаса - мол оставь надежду входящий. Дивиди будут после 27 июня. Порылся в инете, нашёл разъяснение правда 2010. Таки да - от даты подачи заявления + 30 дней. И договор - не обязателен. Заявы достаточно. И от даты заявления пошёл отсчёт 30 дней на выплату.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:16

lrs7719 Варіант податися із заявою і вирішити, що робити через 30 днів не проходить. Тоді напевно не варто подавати заяву на викуп, якщо хочеш отримати двд.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:22

  Філ написав:lrs7719 Я телефонував сьогодні цілий день на 2 телефони зазначені в листі. Ніхто не піднімає слухавку.

да, это их стиль работы.
только личное присутствие или электронная почта (не всегда).
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:24

  lrs7719 написав:И договор - не обязателен. Заявы достаточно.

если договор не нужен, на какой счет планируете акции поставить?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 10111213
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