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Покупка-продажа акций
в Альфа-Банке (sense)

Покупка-продажа акций в Альфа-Банке (sense)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:15

Покупка-продажа акций в Альфа-Банке (sense)

Всем доброго времени суток. Сейчас из-за военного положения, приложение SENSE не позволяет продавать/покупать акции. Кто-то возможно знает, как продать свои акции на другой бирже или может быть есть возможность как-то продать эти акции в Украине?
ignatiev_dm21
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 06:59

  ignatiev_dm21 написав:Всем доброго времени суток. Сейчас из-за военного положения, приложение SENSE не позволяет продавать/покупать акции. Кто-то возможно знает, как продать свои акции на другой бирже или может быть есть возможность как-то продать эти акции в Украине?


в Альфа Сенсі зараз будь які дії із акціями - на стопі (покупка-продаж-дарування і інше)

із можливостей - доступна покупка військових облігацій (і лише покупка, до повного погашення)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:05

Re: Покупка-продажа акций в Альфа-Банке (sense)

Зараз ситуація не змінилась?
А то дивлюсь у додатку котировки показує, а, що купити можливості немає?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:57

Arbitr

на жаль все по старому
лише військові облігації доступні до покупки, до речі вже з'явились нові бумаги по 14% доходності (3 різні ISIN)


а щодо відміни блоку на акції - можете слідкувати за комісією тут
https://www.nssmc.gov.ua/category/news/
greenozon
 
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