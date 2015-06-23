Обязательный выкуп акций

alextov написав:Был сегодня в банке.
Отношение такое как-будто я пришел у них что-то украсть.))
Долго спрашивали хорошо ли я подумал, предупреждали что пожалею....
Из того что удалось выяснить
- землю едят, что фиг такие хитрожопые как мы получим дивиденды - отсечка будет после 27 июня.
- банк выступает налоговым агентом при выплате
- если к договору не будут прилагаться документы подтверждающие цену приобретения акций то налог посчитают от всей выплачиваемой суммы
- насколько я понял договор по почте высылать не будут - будут вызванивать и приглашать на подписание
- дали образец договора
По всем пунктам - аналогично.