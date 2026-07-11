Форумы / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Добавить

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за темой Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3432343334343435> Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:04 Сибарит писал(а): akurt писал(а): Ну а куди б спрямували панове в наш цікавий час? Ну а куди б спрямували панове в наш цікавий час?

Можно купить хорошую машину...

Потрать 100К - не такая уж и большая проблема 😁 Можно купить хорошую машину...Потрать 100К - не такая уж и большая проблема 😁

Хм. Рішення людьми прийнято. Вектор спрямовано. Не можна сказати, що вектор якийсь неймовірний або зовсім новий. Але доволі сміливий.

Вже зроблено певні важливі та позитивні юридичні кроки. Все - самостійно.

Ніяких посередників.

Пізніше спробую надати відкриту інформацію.

Відкривають тому, хто стукає… Хм. Рішення людьми прийнято. Вектор спрямовано. Не можна сказати, що вектор якийсь неймовірний або зовсім новий. Але доволі сміливий.Вже зроблено певні важливі та позитивні юридичні кроки. Все - самостійно.Ніяких посередників.Пізніше спробую надати відкриту інформацію.Відкривають тому, хто стукає… akurt

Сообщения: 12222 С нами с: 12.02.09 Благодарил (а): 4456 раз. Поблагодарили: 1580 раз. 2 2 7 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:34 Bolt писал(а): Дюрі-бачі писал(а): Faceless

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... lceni.html



тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплати

Але то все діє тільки для молоді до 25 років тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплатиАле то все діє тільки для молоді дороків

Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS. Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS.

Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно. Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно. Ой+

Сообщения: 7478 С нами с: 19.04.12 Благодарил (а): 113 раз. Поблагодарили: 1208 раз. 2 6 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:37 Ой+ писал(а): Bolt писал(а): Дюрі-бачі писал(а): Faceless

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... lceni.html



тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплати

Але то все діє тільки для молоді до 25 років тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплатиАле то все діє тільки для молоді дороків

Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS. Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS.

Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно. Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно.

Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки. Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки. BIGor

Сообщения: 10766 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1554 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:42 Re: Еміграція, заробітчанство З серйозною проблемою зіткнеться іпотечний ринок Словаччини вже цієї осені: У великої кількості позичальників закінчується п'ятирічний термін фіксації ставок за іпотекою. А це означає, що власники кредитних квартир зіткнуться кратним зростанням відсотків по кредитах: у розпал пандемії ставки були нижчими за 1%. Нині ж стандартний відсоток за іпотекою – 3,5%. Дюрі-бачі

Сообщения: 6478 С нами с: 29.07.22 Благодарил (а): 989 раз. Поблагодарили: 694 раз. 1 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:14

Доля бідних країн...



Оголошено офіційний рейтинг світової економіки МВФ, складений з використанням критеріїв номінального ВВП та паритету купівельної спроможності (ПКС).

Згідно з детальним звітом, Сполучені Штати (США) зберегли своє світове лідерство, посівши перше місце з величезним економічним розміром у 32,4 трильйона доларів.

Китайська Народна Республіка посіла друге місце з номінальним ВВП у 20,9 трильйона доларів.



Німеччина, найбільша економіка Європи, посіла третє місце з 5,5 трильйона доларів.

Іншими країнами у першій десятці були Японія з 4,4 трильйона доларів, Велика Британія з 4,3 трильйона доларів, Індія з 4,2 трильйона доларів та Франція з 3,6 трильйона доларів. Італія та Росія поділили восьме та дев'яте місця з однаковими економіками по 2,7 трильйона доларів кожна, тоді як Бразилія посіла десяте місце з 2,6 трильйона доларів.

Туреччина з економічним розміром 1,6 трильйона доларів забезпечила собі 16-те місце серед 20 найбільших економік світу.

Словаччина - місце 63...

Джерело:

https://www.imf.org/external/datamapper ... OWORLD/CHN

https://www.sozcu.com.tr/dunyanin-en-ze ... si-p335358 Ех, Словаччина - і та підвела...Доля бідних країн...Оголошено офіційний рейтинг світової економіки МВФ, складений з використаннямта(ПКС).Згідно з детальним звітом, Сполучені Штати (США) зберегли своє світове лідерство, посівши перше місце з величезним економічним розміром у 32,4 трильйона доларів.Китайська Народна Республіка посіла друге місце з номінальним ВВП у 20,9 трильйона доларів.Німеччина, найбільша економіка Європи, посіла третє місце з 5,5 трильйона доларів.Іншими країнами у першій десятці були Японія з 4,4 трильйона доларів, Велика Британія з 4,3 трильйона доларів, Індія з 4,2 трильйона доларів та Франція з 3,6 трильйона доларів. Італія та Росія поділили восьме та дев'яте місця з однаковими економіками по 2,7 трильйона доларів кожна, тоді як Бразилія посіла десяте місце з 2,6 трильйона доларів.Туреччина з економічним розміром 1,6 трильйона доларів забезпечила собі 16-те місце серед 20 найбільших економік світу.Словаччина - місце 63...Джерело: akurt

Сообщения: 12222 С нами с: 12.02.09 Благодарил (а): 4456 раз. Поблагодарили: 1580 раз. 2 2 7 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor писал(а): Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки. Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки.

А хіба не від 120 тис.?

Це брутто, після податків-страхівок значно менше. Один вже підписав контракт з тим же гуглом, але з роботою безпосередньо в США на брутто 300 тис, але вже не злотих. А візу йому так і не відкрили. А хіба не від 120 тис.?Це брутто, після податків-страхівок значно менше. Один вже підписав контракт з тим же гуглом, але з роботою безпосередньо в США на брутто 300 тис, але вже не злотих. А візу йому так і не відкрили. Ой+

Сообщения: 7478 С нами с: 19.04.12 Благодарил (а): 113 раз. Поблагодарили: 1208 раз. 2 6 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:39 Ой+ писал(а): BIGor писал(а): Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки. Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки.

А хіба не від 120 тис.?

Це брутто, після податків-страхівок значно менше. Один вже підписав контракт з тим же гуглом, але з роботою безпосередньо в США на брутто 300 тис, але вже не злотих. А візу йому так і не відкрили. А хіба не від 120 тис.?Це брутто, після податків-страхівок значно менше. Один вже підписав контракт з тим же гуглом, але з роботою безпосередньо в США на брутто 300 тис, але вже не злотих. А візу йому так і не відкрили.

120 тис. - це такс-бейс, але не брутто. Умовно Ви отримали брутто в перший міс. 10 тис, заплатили з них 3 тис податків, і от 7 тис. підуть в ці 120 тис.



З 300 тис доларів в Польщі по UoP буде біля 50% податків, це абсолютно невигідно. 120 тис. - це такс-бейс, але не брутто. Умовно Ви отримали брутто в перший міс. 10 тис, заплатили з них 3 тис податків, і от 7 тис. підуть в ці 120 тис.З 300 тис доларів в Польщі по UoP буде біля 50% податків, це абсолютно невигідно. BIGor

Сообщения: 10766 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1554 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:10 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі писал(а): BIGor

ШІ каже, що вартість м2 в Римі:

2016 ~2_900 Є

2020 ~2_670 Є

2024 ~3_380 Є

2026 ~3_800 Є BIGorШІ каже, що вартість м2 в Римі:2016 ~2_900 Є2020 ~2_670 Є2024 ~3_380 Є2026 ~3_800 Є В Римі середня зарплата 2000 років тому була 10 грам золота, і зараз теж 10 грам. Вічне місто В Римі середня зарплата 2000 років тому була 10 грам золота, і зараз теж 10 грам. Вічне місто 2587715

Сообщения: 369 С нами с: 25.12.23 Благодарил (а): 10 раз. Поблагодарили: 11 раз. Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:15 Re: Еміграція, заробітчанство Грамм золота долларов 14-15 стоил в 2000м году

Сколько в золоте тогда интересно в Милане, Риме и Турине метр?

У нас то точно почти как сейчас, грамм 10-12 барабашов

Сообщения: 6018 С нами с: 16.06.15 Благодарил (а): 296 раз. Поблагодарили: 393 раз. Добавлено: Сб 11 июл, 2026 19:06 2587715 писал(а): Дюрі-бачі писал(а): BIGor

ШІ каже, що вартість м2 в Римі:

2016 ~2_900 Є

2020 ~2_670 Є

2024 ~3_380 Є

2026 ~3_800 Є BIGorШІ каже, що вартість м2 в Римі:2016 ~2_900 Є2020 ~2_670 Є2024 ~3_380 Є2026 ~3_800 Є В Римі середня зарплата 2000 років тому була 10 грам золота, і зараз теж 10 грам. Вічне місто В Римі середня зарплата 2000 років тому була 10 грам золота, і зараз теж 10 грам. Вічне місто

Ніфіга подібного, середній робітник в Древньому Римі (2000 років тому) отримував заробітну плату в динаріях, це срібна монета (в якій ще з різними інфляціми зменшували частку срібла). Золото ходило, але тільки у багатих. Ніфіга подібного, середній робітник в Древньому Римі (2000 років тому) отримував заробітну плату в динаріях, це срібна монета (в якій ще з різними інфляціми зменшували частку срібла). Золото ходило, але тільки у багатих. BIGor

Сообщения: 10766 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1554 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 #<1 ... 3432343334343435> Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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