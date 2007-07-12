RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 649
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:19

Adast
Абсолютно правильно понимаете. Но есть и третий вариант - делать покупки от 2000 грн. ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 8714
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Цікаво з "Активний+" на "Райф+" можна перейти?
Та ще й без того щоб йти до відділення?
vasyatko
 
Повідомлень: 281
З нами з: 26.11.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:01

  vasyatko написав:Цікаво з "Активний+" на "Райф+" можна перейти?
Та ще й без того щоб йти до відділення?

Наберите КЦ, думаю что есть, плюс 25.08 вроде автоматом переведут все частные карты на новые условия
iamdimon
 
Повідомлень: 107
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 704705706707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, kostya77 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8839, 8840, 8841
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88407 10374512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 15:19
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4204, 4205, 4206
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42057 5091810
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 14:58
omb
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 54, 55, 56
zvir » Чет 12 лип, 2007 10:06
551 160937
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 13:07
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.