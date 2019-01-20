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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:47
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:22
MASolomko написав:
vasyatko, у застосунку "Дія" обирається рахунок для зарахування і після треба чекати до 10-ти робочих днів.
Для того, щоб його вказати, його треба спочатку мати. У мене є кілька поточних "столбових" з часів коли баба Валя гралася і давала на нові рахунки більшій %, але навряд вони для цього згодяться, окрім рахунку потрібна ще і віртуальна картка.
Вчора зробив кілька спроб, дарма пізно зрозумів, що краще це робити з компа, а не з телефону.
Вночі дійшов до моменту "обробки документів" яка була обіцяна за 10 хвилин. Але вона так і не закінчилася
.
Мені не так та 1000 потрібна, як взагалі цікаво, чи хтось пройшов цей квест.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:25
посетитель написав:
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
Мені здається ця тема основна останні півроку, почитайте кілька попередніх сторінок, думаю знайдете відповіді на свої питання.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:29
посетитель написав:
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:14
nickvp написав: посетитель написав:
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
спасибо за информацию.Ветку читал, но думаю мало ли что пропустил.Заход бесплатный, страховки нет насколько я понял,смски вроде тоже бесплатно.Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:33
посетитель написав: nickvp написав: посетитель написав:
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
спасибо за информацию.Ветку читал, но думаю мало ли что пропустил.Заход бесплатный, страховки нет насколько я понял,смски вроде тоже бесплатно.Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?
Не знаю, как по кредиткам, а по дебеткам теховер точно есть. На Минфине регулярно появляются отзывы клиентов, жалующихся на непонятные списания или на отрицательный баланс на дебетной карте, и представитель банка каждый раз отвечает объяснением, что такое теховер.
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Julio
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:33
посетитель написав: nickvp написав: посетитель написав:
Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
спасибо за информацию.Ветку читал, но думаю мало ли что пропустил.Заход бесплатный, страховки нет насколько я понял,смски вроде тоже бесплатно.Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?
кредитки у меня нет, но теховер насколько знаю в Авале практикуют
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cohan
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:20
посетитель написав:
Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?
Есть.
Теховера не будет при тянучке через родной р2р в опервремя, дето даж до 19:00
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Amethyst
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П'ят 31 гру, 2021 17:14
Ой+
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