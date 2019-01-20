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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:47

Re: Райффайзен Банк

Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:22

  MASolomko написав:vasyatko, у застосунку "Дія" обирається рахунок для зарахування і після треба чекати до 10-ти робочих днів.

Для того, щоб його вказати, його треба спочатку мати. У мене є кілька поточних "столбових" з часів коли баба Валя гралася і давала на нові рахунки більшій %, але навряд вони для цього згодяться, окрім рахунку потрібна ще і віртуальна картка.
Вчора зробив кілька спроб, дарма пізно зрозумів, що краще це робити з компа, а не з телефону.
Вночі дійшов до моменту "обробки документів" яка була обіцяна за 10 хвилин. Але вона так і не закінчилася :(.
Мені не так та 1000 потрібна, як взагалі цікаво, чи хтось пройшов цей квест.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:25

  посетитель написав:Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?

Мені здається ця тема основна останні півроку, почитайте кілька попередніх сторінок, думаю знайдете відповіді на свої питання.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:29

  посетитель написав:Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?

Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:14

  nickvp написав:
  посетитель написав:Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?

Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
спасибо за информацию.Ветку читал, но думаю мало ли что пропустил.Заход бесплатный, страховки нет насколько я понял,смски вроде тоже бесплатно.Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:33

  посетитель написав:
  nickvp написав:
  посетитель написав:Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?

Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
спасибо за информацию.Ветку читал, но думаю мало ли что пропустил.Заход бесплатный, страховки нет насколько я понял,смски вроде тоже бесплатно.Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?

Не знаю, как по кредиткам, а по дебеткам теховер точно есть. На Минфине регулярно появляются отзывы клиентов, жалующихся на непонятные списания или на отрицательный баланс на дебетной карте, и представитель банка каждый раз отвечает объяснением, что такое теховер.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:33

  посетитель написав:
  nickvp написав:
  посетитель написав:Подскажите пожалуйста у кого есть карта два кешбека, есть смысл её открывать? Или там какие-то подводные камни?

Чи є сенс її відкривати кожен вирішує для себе сам. Для мене підводних каменей немає. Для когось було здивуванням, що їхнє сподівання "трішки" заробити розбилося реальністю і бали за поповнення нараховуються лише за поповнення кредитного ліміту. Взагалі, гілка не дуже велика і якщо подивитися останні декілька десятків сторінок, то можна скласти собі уявлення про продукт
спасибо за информацию.Ветку читал, но думаю мало ли что пропустил.Заход бесплатный, страховки нет насколько я понял,смски вроде тоже бесплатно.Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?


кредитки у меня нет, но теховер насколько знаю в Авале практикуют
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:20

Re: Райффайзен Банк

  посетитель написав:Тех овер есть, или можно сразу пользоваться деньгами?
Есть.
Теховера не будет при тянучке через родной р2р в опервремя, дето даж до 19:00
Amethyst
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