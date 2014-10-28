Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам?

Додано: Пон 12 лис, 2018 08:44

Ka-Pi-Tan написав: Но опять же страховые очень четко описывают в договоре, какие случаи являются страховыми а какие нет. Но опять же страховые очень четко описывают в договоре, какие случаи являются страховыми а какие нет.

В критической ситуации для здоровья, меньшее что хочется делать - это изучать договор страхования, которого и под рукой может не оказаться. А потом вымаливай свои же деньги у страховой. Если это мелкая сумма, то будет просто лень заниматься бюрократией и возвращать эти копейки (мы уже простили страховым 21 евро и 40 евро). А если сумма будет крупная, может не хватить сил и здоровья выбивать деньги со страховой, например после перелома. Причём, даже, если, вдруг, забирают в больницу не экстренно, как это обычно бывает, и можно подождать пока страховая сама организует лечение, не факт, что лечение будет оптимальным для здоровья, а не оптимальным с точки зрения потраченных финансов страховой компании.