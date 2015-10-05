ЛАД написав: Сибарит, я уже понял, что проблема социальной справедливости для вас не существует/не интересна. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Но это ваше личное мнение (на которое вы, безусловно, имеете право), но оно не совпадает с интересами сегодняшнего общества. И дай бог, чтобы нам не пришлось с ней столкнуться так, как 100 лет назад.
а ви за всі "інтереси суспільства" не розписуйтеся. це також лише ваша особиста думка. і інтереси суспільства - це забрати місце в того, хто може/здатний вчитися і віддати комусь непідготовленому/тупуватому, але расово/гендерно/соціально/ідеологічно правильному? щоб потім з нього вийшов, в кращому випадку, посередній, а радше, ...івняний інженер/лікар/чи хто там? це, по вашому, інтереси суспільства? ви хотіли б попасти до такого лікаря, який ним став по якійсь квоті (неважливо якій, соціальній/расовій/гендерній), а не по здібностях і знаннях? щоб він вас достроково відправив на той світ? а такий самий слідчий чи суддя потім написали, ну і ..уй з ним (тобто з вами), так?
исходя из ваших стереотипов нищие тут США. Из которых все выехали в Индию. По сабжу пробки в Киеве на довоенном уровне. Дорогу в Ирпене утром и вечером перейти невозможно. Транспорт едет сплошным потоком как на мкаде. Уже и самому хотелось бы чтобы все выехали.
І то при тому, що нанадцять лямів виїхало через війну! Може це основна маса з сіл повиїзджали закордон, а з міст(особливо великих) - всього лиш 3-5%?
не бачу для вас особисто щасливого майбутнього в США (якщо ви не схотіли бути щасливими в Україні), про дітей -50/50 за 30 років праці в морях був у 122 країнах, у США так разів 10+, останній раз у 2014 (у НЙ декілька раз , але дуже давно 1994-95) ваша "заточенність" на грошах зрозуміла (є гроші-є можливості підтримувати рівень комфорту в житті, гарний р-н і учбовий заклад теж відношу до комфорту), але не всім це підходить, "советскі люди" звикли ходити на роботу і отримувати ЗП 2 рази на місяць, 80% людей у совку ніколи не міняли місце роботи (от іліча до іліча) чи здатна ваша родина емігрантів (без якісного знання мови, традицій, поведінки в ком"юніті і багато інших нюансів) витримати конкуренцію не тільки з місцевими, а з імігрантами "латіносами", з чорними (однозначно ні) і навіть якщо ви за 15 років не схибите (при такому стресовому стані багато не проживеш), то чи це було варто того можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень" сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків
маю знайомих в різних локаціях світу-США, Канада, Австралія, Бельгія, Франція, Німеччина, Норвегія одиниці з них живуть щасливо і в гармонії зі своїми поглядами
А США - страна иммигрантов, не слышали, не? Насчет возможности детей. Не очень хотел затрагивать эту тему, но уже "воробей вылетел". Был выпуск в мидл скул. 5 учеников были награждены золотыми шнурами (аналог золотой медали), наградой Президента США и другими наградами. Еще несколько серебрянными и сколько-то там бронзовыми). Из этой пятерки 2-е из Украины. Один - рожденный в США этнический мексиканец. Один - азиат. И еще один - русскоязычный, не знаю откуда. Ни одного американского американца. Хотя щкола частная. Не все ньюкамеры отдают детей в частные школы. Зато американских детей там бОльшая часть. Лучшей ученицей стала девочка из Закарпатья, которая приехала примерно в 2021 году. Всего-то. Ее родители практически не говорят на Инглише, работают на простых работах. Так что, иммигранты прилагают усилия и добиваются порой большего чем местные. Это не только к школам относится. К деньгам у меня вполне спокойное отношение - это не цель, а средство достижения целей. Да, цель в том числе дать нормальное образование. Как-бы кто-то, у кого, судя по всему с "советскими" догмами не сложилось, не считал. Есть люди, которые не считают, что родители - важные, если не важнейшие люди в жизни детей. Есть люди, которые не считают образование важным. Есть люди, которые не считают физическое развитие важным. Я - вот такой ходячий анахронизм. Мне это важно. А деньги - в той части, в которой они могут помочь добиваться того, что важно. Буду я счастливым или нет - вопрос сложный. Возможно да, возможно нет. У всех разное представление о счастье, поэтому это очень субъективно. В общем-то, говорить о полном счастье в современном мире не приходится. Я не могу быть счастливым, что на страну где я родился и на город в котором я родился летят ракеты. Как можно быть особенно сейчас быть счастливым в Украине - вопрос к психологам, которых тут типа на ветке должно быть.
ти мислиш штампами з кіно . Кіно навязує міжрасові шлюби і там це виглядає нормою. насправді серед нових шлюбів штатівських американців серед білих тільки 10 відсотків міжрасові. з них під 5 відсотків це шлюби з латиносами(іспаномовними американцями) 1,2 з чорними 1,4 з азіатами, 3,6 інші(фіг пойми хто) Так шо шанс шо білий чоловік жениться на чорній менший ніж шанс що він гомосексуаліст при чому в кілька разів
За миску рису і койкомісце темношкіра погодиться, а Флайману все одно кого, або не витрачати зайвого. Тому отут цей 1% спрацює.
Нічого не скажу за психологію афроамериканки, але з африканськими спілкувався на різні теми. Якщо бідна - білий чоловік цікавить як гаманець, вік і комплекція чоловіка значення не буде мати, буде озвучена ціна . Якщо фінансово незалежна, білий чоловік зацікавлює вмінням бути уважний, ніжним. Бо місцеві чоловіки до жінок ставляться як до рабині, можуть і бити без проблем. Білому чоловіку темношкірі зазвичай не цікаві. Хоча не можна не відмітити ті міцні як у коня і гарної форми попи.
ну уявімо, що є ситуація що справді голодна і нема де спати а Флай благодєтєль. Тіки така ситуація не работає довгостроково. На разовий контакт воно мож і моно і за бєляш, но жіноча натура нєблагодарна і пластична. Звикне до ситості і криші над головою і буде сприймати за належне. Мене все цікавить чому філіпінка а не інші з невисокими потрєбностями? Мож і в Україні знайти з таких які будуть втішні біляшем і кришою над головою, особєнно зимою
На разовий контакт воно мож і моно і за бєляш, но жіноча натура нєблагодарна і пластична. Звикне до ситості і криші над головою і буде сприймати за належне.
Справа не тільки в цьому, Такій жінці (яка виключно заради грошей і ніяких почуттів нема) не зможеш довіряти, та і не потрібно це робити. Ти відвернувся, чи пішов в душ, а у тебе пустий гаманець, а її самої може вже і нема. Накі такі стосунки, наче йдеш по Привозу через циганські ряди)))