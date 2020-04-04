Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 05:21
Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:02
у вас, как и у всей нашей власти, короновирус ударил в мозг.
видимо поэтому теперь все будут ходить не по паркам и дышать свежим воздухом (видимо это вредно), а в хз сколько раз юзаных масках даже на улице.
+ рожают запрет про личный транспорт - короновирус и через машины передается.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:53
а ще банки не будуть видавати готівку, так як вірус через них передається теж
п.с.
в мене банк не прийняв 200 грн. які 30 хв. тому отримав в іншому, бо там
"в ультрафілолеті видно що було оброблено якоюсь рідиною"
думаю, з доларами буде ще прискіпливіше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:18
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:39
Это да. Ошарашен. Будет все очень плохо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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