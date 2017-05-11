Ціна землі під забудову у Західній Україні

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Отож максимальна сума коштів зі сплати за землю за 1 м кв. – у м. Одеса (907,6 грн.). Друге місце посів Дніпропетровськ - 792,9 грн. Третя позиція у Донецька – 737,6 грн. У Львова – четверте місце (590,4 грн.). А завершує п’ятірку м. Запоріжжя із сумою коштів зі сплати за 1 кв. м. - 521,5 грн.
спостерігаю за даними метеосайтів останні 2-3 роки помітив, що часто в ЗУ набагато більше дощів ніж в цетрі та на півночі, клімат менш континентальний. наприклад сьогодні температури на 2-3 градуси нижчі за київскі, таке спостреігається протягом кількох тижнів на рік (пізня весна, літо, рання осінь)
Можна модифікувати ідею переїзду замінивши переїзд переміщенням на кілька тижнів, місяців на рік з Києва до ЗУ. Або купити кілька будинків (в передмісті Києва, Закарпаття, Буковина, Галичина). На початковому етапі достатньо буде 1-3 роки знімати житло в кількох містах, областях. Переїздити кожні 2-3 місяці в інше місто.
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Земельна ділянка знаходиться у селі Новошичі яке розташоване 15 км від Дрогобича і 15 км від Самбора. Площа 27 сотих. Проведена каналізація під будинок. Сама будова цегляна з цокольним поверхом без даху. Розміри будови 9,5м*13м. Деталі за телефоном...Можливий обмін на квартиру у Бориславі чи Дрогобичі. Розгляну всі пропозиції. Деталі за телефоном 0686243983 або 0509429931
Є кілька цікавих і гарних пропозицій: територія Рожнятівського і Калуського районів Івано-Франківської області. Висота над рівнем моря від 200 до 450 м., є і горбиста місцевість і своєрідне , майже абсолютно горизонтально рівне "плато" з добрим доїздом і близькими комунікаціями... При Вашому зацікавлені можемо надати ще більш детальну інформацію!...
Продається земельна ділянка в смт. Брюховичі по вул. Львівській під індивідуальне будівництво. Цільове призначення - під будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
ПЛОЩІ земельних ділянок від 23,1 до 26,65 сотик, із охороною. Ціна 231 000$
Закритий елітний комплекс із 6 ділянок знаходиться у хвойному лісі між каскадом озер.
Всі комунікації підведені до ділянки, ведуться підготовчі роботи для влаштування під'їзної дороги. Мальовниче, розкішне місце, на ділянці сосни.
Вигідне розташування ділянок, ідеальний до"їзд, приємні сусіди.
Детальнішу інформацію про ділянки можна отримати за тел.: +38 067 260 2062 +38 050 260 2062